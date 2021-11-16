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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Jeff Lederer/Sunwatcher - Eightfold Path

16.11.2021

Jeff Lederer/Sunwatcher - Eightfold Path
Саксофонист, кларнетист и композитор из Нью-Йорка Джефф Ледерер (р.1962) играет музыку различных направлений. Он – многолетний участник квартета Мэтта Уилсона и участвовал в записи многих альбомов этого барабанщика, одного из самых известных в современном джазе. Ледерер с удовольствием исполняет латинскую музыку, работал в этой сфере с Бобби Санабрия и Джимми Бошем, любит Джефф и фри-джаз. Но есть у него и весьма специфические в плане тематики работы, которые делают его творчество в известном смысле уникальным. В свое время в Оберлинском колледже в Огайо Ледерер изучал занятную дисциплину под названием «сравнительное религиоведение» и интерес к различным духовным учениям перенес и в свое музыкальное творчество. Целых два альбома Ледерер со своей группой Shaker n' Bakers посвятил джазовым интерпретациям музыки христианской секты шейкеров (трясунов), когда-то отколовшейся от квакеров и в ХIХ веке довольно популярной в США. А в новейшем альбоме Eightfold Path, изданном его небольшим лейблом Little (i) Music, Джефф обратился к буддизму.

Подчеркиваю – обратился к буддизму, а не обратился в буддизм. Это учение в форме дзен-буддизма было особенно популярно у битников и близкого к ним узкого круга американских интеллектуалов: достаточно почитать книги Керуака или Селинджера. Есть в Штатах весьма известные личности, исповедующие учение Будды и сегодня: самый известный буддист Америки – это, конечно, актер Ричард Гир, а в джазе самый известный буддист – без сомнения, Херби Хэнкок. Как говорит сам Ледерер, он не является практикующим буддистом, но, относясь к буддизму с интересом и симпатией, задался целью изложить основы буддистского учения на языке джаза. Так родился альбом Eightfold Path («Восьмеричный путь»).

Восьмеричный путь – указанный самим Буддой путь освобождения от сансары, полного страданий цикла рождений и смертей. Его называют еще срединным путем, так как он лежит между мирскими удовольствиями и самоистязанием. Сводится восьмеричный путь к восьми правилам, которым следуют в своей жизни последователи Будды. В Eightfold Path Ледерера, естественно, восемь пьес, каждая из которых посвящена одному из этих правил.

К записи альбома Джефф привлек свой квартет Sunwatcher, основанный и выпустивший свой первый альбом еще десять лет назад. В нынешнем варианте квартета сменился только басист и, я думаю, квартет теперь с полным правом можно назвать звездным. Судите сами. В рядах Sunwatcher мы видим все того же ударника Мэтта Уилсона, басиста Стива Своллоу, легендарного ветерана, многолетнего партнера Гэри Бертона (и супруга Карлы Блей) и, наконец, самого длиннобородого джазмена Америки, виртуозного пианиста и органиста Джейми Сафта, хорошо известного по записям с Зорном и на лондонском авангардном лейбле RareNoise Records.

Задача, поставленная перед собой Джеффом Ледерером, прямо скажем, дерзновенная. Толкованиям восьмеричного пути посвящены десятки книг, здесь мы имеем сорокасемиминутный инструментальный альбом. Похоже, из меня адепта учения Будды после прослушивания Eightfold Path не получится, но сам альбом я слушал с огромным удовольствием. Решил его Джефф в новоджазовой эстетике и практически постоянный «горячий» дуэт двух главных голосов – саксофона Ледерера и хэммонд-органа Сафта просто великолепен. Пересказывать эту музыку словами не берусь, ее надо услышать, это насторящий фейерверк креативности. Лично для меня вершинами альбома стали два «правила» восьмеричного пути: Right Action и Right Recolve. Многое в музыке Ледерера идет от фри-джаза, но весьма часто орган и саксофон ведут диалог на фоне вполне регулярного и даже жесткого ритма. А в финальном треке Right Mindfulness Сафт неожиданно переходит с органа на классическое фортепьяно и его спокойное звучание действительно направляет ваши мысли в медитативное русло. Если Ледерер добивался именно такого эффекта, то это у него получилось здорово. Как и весь альбом.

© & (p) 2021 Little (i) Music

8 tks / 47 mins

(Jeff Lederer – ts, gongs, bells; Jamie Saft – org, p; Steve Swallow – b; Matt Wilson – dr, perc;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/jeff-lederer-sunwatcher-eightfold-path/


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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