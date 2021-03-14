Pepe Angelillo - Improvisaciones

Полное имя этого аргентинского музыканта – Хосе Энрике Ангелильо. Пепе – это дружеское прозвище, но именно оно стоит на обложке альбома Improvisaciones, выпущенного менее месяца назад авангардным лейблом Numeral Records из Ла-Платы. Ангелильо – пианист, композитор и аранжировщик. С 1980 года он также живет в Ла-Плате и принимает деятельное участие в жизни музыкального сообщества этого города. Но Пепе Ангелильо хорошо известен также и на национальном и международном уровне.
Ангелильо получил академическое образование, а с 1996 года увлекся джазом и импровизационной музыкой. С тех пор он успел посотрудничать с целым рядом известных джазовых музыкантов преимущественно из сферы авангарда, как аргентинских, так и зарубежных. Упомяну лишь такие известные имена, как Пабло Ледесма, Элтон Дин и Хиллард Грин. Пепе Ангелильо записал целый ряд альбомов, многие их которых получили высокую оценку в отечественной и зарубежной прессе. В 2018 году он вместе с Агусти Фернандесом начал серию экспериментальных работ, в рамках которой издан и его сольный фортепьянный проект Improvisaciones.
Improvisaciones, как легко понять, по-русски означает просто «Импровизации». Так же называются и семь треков альбома, отличающиеся в названиях только номерами. Пепе, видимо, сознательно стремился не направлять воображение слушателей по пути, подсказанному названием пьесы или альбома, а призвать их просто к анализу (и получению удовольствия, разумеется) той музыки, которую он извлекает из фортепьяно. Этот замечательный инструмент, как известно, считается струнно-ударно-клавишным. И Ангелильо акцентирует тот или иной способ звукоизвлечения, концентрируясь в первую очередь на тембральных особенностях саунда. Пожалуй, 3-я и 7-я пьесы выглядят наиболее близкими к академической музыке и, соответственно, академическому звучанию инструмента. В пьесах 2 и 6 фортепьяно звучит в первую очередь, как ударно-струнный инструмент с контрастом низких и высоких звуков. Improvisación 4
уносит вас высоко-высоко, в то время как в пьесах 1 и 5 структура композиций и тембральные особенности выглядят наиболее сбалансированными. Это, разумеется, мои личные впечатления, которые вполне могут отличаться и от идей самого автора, и от впечатлений конкретного слушателя. Но скучно вам точно не будет!
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7 tks / 47 mins
(Pepe Angelillo - p;)
Линк предоставлен Numeral Records
Леонид АУСКЕРН