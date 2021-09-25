Jo Berger Myhre - Unheimlich Manoeuvre

Регулярно, но редко мы встречаемся с кабильским певцом и музыкантом Абделли (полное имя – Абдаррахман Абделли) – примерно раз в десятилетие. Но каждая такая встреча происходит на очень важных в его не слишком большой дискографии альбомах. ...