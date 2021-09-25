Jo Berger Myhre - Unheimlich Manoeuvre

Норвежский басист Ю Бергер Мире (р.1984) наиболее широко известен в джазовом сообществе, как участник квартета своего очень популярного соотечественника Нильса Петтера Мольвера, с которым он сотрудничает последние семь лет и даже был со-продюсером двух альбомов квартета. Кроме того Мире играет в электро-акустическом трио Splashgirl, в дуэте с исландцем Олафуром Бьерном Олафсоном и в эпизодических коллаборациях с целым рядом других музыкантов и коллективов. Многие из его прежних партнеров приняли участие в записи первого сольного альбома Мире Unheimlich Manoeuvre, изданного лондонским лейблом RareNoise Records 24 сентября.
Уже стартовый трек Everything effacing дает представление о том, что будет ждать слушателя и в дальнейшем. Это один из трех треков (наряду с Sustainer и Inner relations), где Ю Бергер Мире играет один. Сквозь квази-органные электронные «заросли» мучительно пробивается басовое соло, очень грустное, очень северное – от него прямо-таки веет холодом, и в то же время неожиданно мелькают в нем ориентальные нотки (если только мне не почудилось). Композицию Aviary, где тему бережно ведут гитара Ю Давида Майера Лисне и пианино Яны Анисимовой (ныне норвежки, а ранее жительницы Латвии), можно было бы отнести к эмбиенту, но неожиданно словно радиопомехи врываются в это спокойное развитие, звук деформируется и затем резко обрывается. Столь же внезапная, как разрыв сердца, кода ждет вас в композиции Gate opens, единственной, которую Мире писал, заранее ориентируясь на акустическую гитару Лисне. В четырех пьесах саунд ранообразит сухой звук томбака, на котором играет живущий в Норвегии иранец Кавех Махмудян: Мире издавна не равнодушен к персидской музыке, хотя вот как раз в пьесах с участием Махмудяна каких-то специфических ориентальных моментов я не заметил, а больше других мне понравился его дуэт с лидером в Perils. Особое место заняла в альбоме композиция Smallest things, занявшая два трека. В первом впечатляет дуэт Мире и Анисимовой, а во втором хорош орган Олафура Бьерна Олафсона и неожиданно появляется человеческий голос: уроженка Сингапура Вивиан Ванг читает текст одного из рассказов Рэймонда Карвера, одного из любимых писателей Мире.
Импровизационная по преимуществу музыка Мире хорошо вписывается в рамки так называемого скандинавского нового джаза. Здесь все эмоции запрятаны глубоко внутрь, все сдержанно, подстать северной природе, но в этой электронно-акустической скупости звуковых красок есть своя прелесть – ее только надо разглядеть…
Регулярно, но редко мы встречаемся с кабильским певцом и музыкантом Абделли (полное имя – Абдаррахман Абделли) – примерно раз в десятилетие. Но каждая такая встреча происходит на очень важных в его не слишком большой дискографии альбомах. ...
Четыре года назад на наших страницах освещался дебютный EP симпатичного нью-йоркского дуэта Acute Inflections под названием The Brave. Acute Inflections – это вокалистка Эласия Дуглас и басист Садики Пьер. В The Brave они представили ...
Никогда раньше не слышал этого ирландского музыканта. Естественно, сразу нырнул в Сеть за информацией. Всемогущая Сеть, однако, все время подсовывала полного тезку нашего героя, тоже ирландца, но боксера-средневеса. Об Адаме Нолане – ...