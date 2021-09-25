Jo Berger Myhre - Unheimlich Manoeuvre

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Jo Berger Myhre - Unheimlich Manoeuvre

25.09.2021

Jo Berger Myhre - Unheimlich Manoeuvre
Норвежский басист Ю Бергер Мире (р.1984) наиболее широко известен в джазовом сообществе, как участник квартета своего очень популярного соотечественника Нильса Петтера Мольвера, с которым он сотрудничает последние семь лет и даже был со-продюсером двух альбомов квартета. Кроме того Мире играет в электро-акустическом трио Splashgirl, в дуэте с исландцем Олафуром Бьерном Олафсоном и в эпизодических коллаборациях с целым рядом других музыкантов и коллективов. Многие из его прежних партнеров приняли участие в записи первого сольного альбома Мире Unheimlich Manoeuvre, изданного лондонским лейблом RareNoise Records 24 сентября.

Уже стартовый трек Everything effacing дает представление о том, что будет ждать слушателя и в дальнейшем. Это один из трех треков (наряду с Sustainer и Inner relations), где Ю Бергер Мире играет один. Сквозь квази-органные электронные «заросли» мучительно пробивается басовое соло, очень грустное, очень северное – от него прямо-таки веет холодом, и в то же время неожиданно мелькают в нем ориентальные нотки (если только мне не почудилось). Композицию Aviary, где тему бережно ведут гитара Ю Давида Майера Лисне и пианино Яны Анисимовой (ныне норвежки, а ранее жительницы Латвии), можно было бы отнести к эмбиенту, но неожиданно словно радиопомехи врываются в это спокойное развитие, звук деформируется и затем резко обрывается. Столь же внезапная, как разрыв сердца, кода ждет вас в композиции Gate opens, единственной, которую Мире писал, заранее ориентируясь на акустическую гитару Лисне. В четырех пьесах саунд ранообразит сухой звук томбака, на котором играет живущий в Норвегии иранец Кавех Махмудян: Мире издавна не равнодушен к персидской музыке, хотя вот как раз в пьесах с участием Махмудяна каких-то специфических ориентальных моментов я не заметил, а больше других мне понравился его дуэт с лидером в Perils. Особое место заняла в альбоме композиция Smallest things, занявшая два трека. В первом впечатляет дуэт Мире и Анисимовой, а во втором хорош орган Олафура Бьерна Олафсона и неожиданно появляется человеческий голос: уроженка Сингапура Вивиан Ванг читает текст одного из рассказов Рэймонда Карвера, одного из любимых писателей Мире.

Импровизационная по преимуществу музыка Мире хорошо вписывается в рамки так называемого скандинавского нового джаза. Здесь все эмоции запрятаны глубоко внутрь, все сдержанно, подстать северной природе, но в этой электронно-акустической скупости звуковых красок есть своя прелесть – ее только надо разглядеть…



© & (p) 2021 RareNoise Records

9 tks / 37 mins

(Jo Berger Myhre - 1930's German double bass, 1964 Gretsch 6071 bass guitar, Music Man HD150 amplifier, Simmons SDS8 drum machine, Moog Minitaur, Grendel Drone Commander and various analog electronics; Kaveh Mahmudiyan - tombak (tks 2, 4, 5, 7); Jo David Meyer Lysne – ac.g (tk 2, 3, 6); Jana Anisimova - upright p(tk 2, 3); Morten Qvenild - synth (tks 3, 5); Ólafur Björn Ólafsson - org (tk 5); Vivian Wang - narration (tk 5);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, Исландия, Латвия, Норвегия, Сингапур
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Abdelli - Songs of Exile

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Алжир, Армения, Бельгия, Бразилия, Марокко, Тунис, Чили
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка
Регулярно, но редко мы встречаемся с кабильским певцом и музыкантом Абделли (полное имя – Абдаррахман Абделли) – примерно раз в десятилетие. Но каждая такая встреча происходит на очень важных в его не слишком большой дискографии альбомах. ...
подробнее
10.07.2021

Acute Inflections - 400

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: рэггей, современный джаз
Четыре года назад на наших страницах освещался дебютный EP симпатичного нью-йоркского дуэта Acute Inflections под названием The Brave. Acute Inflections – это вокалистка Эласия Дуглас и басист Садики Пьер. В The Brave они представили ...
подробнее
23.05.2021

Adam Nolan Trio - Prim and Primal

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Ирландия
  • музыкальный стиль: авангард
Никогда раньше не слышал этого ирландского музыканта. Естественно, сразу нырнул в Сеть за информацией. Всемогущая Сеть, однако, все время подсовывала полного тезку нашего героя, тоже ирландца, но боксера-средневеса. Об Адаме Нолане – ...
подробнее
11.06.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com