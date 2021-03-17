Rolling Camel - Harpabilly Harp’n’Roll

Уже названием своего небольшого ЕР российский харпер Rolling Camel (он же Максим Евсеев) выложил, что называется, все карты на стол. Да, это классический вариант рокабилли и раннего рок-н-ролла с солирующей губной гармоникой. И пусть никого не смущает тэг, которым я сопроводил этот текст: «кантри-блюз». Именно из этого направления выросли и рокабилли, и рок-н-ролл, и Билл Хейли, и Элвис, и другие люди, ставшие легендой. Сегодня такая музыка неизбежно несет некий оттенок ретро. Но пусть об этом рассуждают критики, а если вы человек не предвзятый, то вы не сможете не попасть под обаяние этой энергичной, не очень замысловатой, но, безусловно, супер-позитивной музыки, тем более, что незаурядное мастерство Максима отлично помогает это почувствовать.
Солирующая губная гармоника не редкость в блюзе, а вот в рокабилли и рок-н-ролле выходит на авансцену не столь часто. Так что Rolling Camel обосновался хоть и не в пустой, но и в отнюдь не переполненной нише. Я впервые слушал этого музыканта, и при безукоризненной чистоте стиля во всех четырех «огненных» треках ЕР, меня не покидала мысль: «А интересно было бы послушать этого парня в каком-нибудь медленном блюзе». Впрочем, возможно, такая музыка вне сферы его интересов…
Harpabilly Harp’n’Roll записывался в Краснодаре, где сейчас живет Максим Евсеев. Впрочем, этого музыканта можно встретить, как он написал мне в ответ на запрос о каких-то биографических подробностях, и в курортных центрах Краснодарского края: в духе своей музыки Rolling Camel любит стремительно перемещаться на мотоцикле. А вообще до 2015 года, он жил (и играл) во многих российских городах, постепенно перемещаясь из родной Сибири к местам более теплым в прямом смысле этого слова. Будем надеяться, что вслед за ЕР последуют и новые записи. Мне, по крайней мере, было бы интересно послушать Rolling Camel в полноформатном варианте и, может быть, с более разнообразным репертуаром. Возможно, оценив Harpabilly Harp’n’Roll (а эту работу легко найти в Сети), вы со мной согласитесь.
© 2021 Rolling Camel
4 tks / 12 mins
(Rolling Camel – harp; Сергей Ефименко – g; Алексей Стадник – b; Виталий Огурцов – dr;)
Линк предоставил Rolling Camel
Леонид АУСКЕРН