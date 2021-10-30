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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Helen Sung - Quartet+

30.10.2021

Helen Sung - Quartet+
Хелен Санг, пианистка и композитор китайского происхождения из Хьюстона, Техас, начинала с классической музыки и только в годы учебы в Университете штата в Остине заинтересовалась джазом. Интерес оказался глубоким и плодотворным: Хелен прошла обучение в Институте джаза им. Телониуса Монка (ныне – им. Херби Хэнкока), а затем даже ездила в концертный тур по странам Азии с Хэнкоком и Шортером. В 1999 году она стала полуфиналисткой конкурса джазовых пианистов им. Монка, а в 2007 году выиграла конкурс джазовых пианистов им. Мэри Лу Уильямс.

Но первая любовь незабываема, и отзвуки академического наследия можно найти в каждом из ее альбомов. С новой силой это проявилось и в работе над новым альбомом Санг, получившим название Quartet+. Здесь Хелен осуществила свою давнюю мечту: записать альбом со струнными. В дополнение к собственному квартету с саксофонистом и флейтистом Джоном Эллисом, басистом Дэвидом Вонгом и ударником Кендриком Скоттом, она пригласила к участию в записи классический струнный Harlem Quartet – отсюда и название альбома, записанного двумя квартетами: Quartet+.

Harlem Quartet, существующий с 2006 года, уже успел сделать себе имя яркими концертными выступлениями и записями. При этом квартет не чурается и кросс-жанровых проектов, в том числе джазовых, в свое время он сотрудничал, к примеру, с Чиком Кориа и Эдди Дэниэлсом. Именно после одного из выступлений Harlem Quartet с кларнетистом Дэниэлсом в 2018 году, Хелен Санг познакомилась с музыкантами квартета и предложила им сделать совместный проект, воплотившийся в итоге в Quartet+.

Альбом этот является концептуальным. Здесь Хелен и ее партнеры играют не только ее собственную музыку , но и музыку видных джазовых исполнительниц и композиторов разных времен: Джери Аллен, Мэри Лу Уильямс, Тошико Акиоши, Карлы Блей, Мэрион МакПартленд в аранжировках Хелен Санг. Что ж, богатая и интересная идея, но прежде, чем говорить о ее реализации, хотелось бы сказать пару слов о пресловутой политкорректности. Гендерное, расовое, сексуальное равноправие – тоже идея вполне здоровая, но сегодня в Штатах и Европе она приобрела характер культа, зачастую перехлестывающего границы здравого смысла. Затронула она и джазовое сообщество: популярно движение Women in jazz, джазовые дамы проводят свои фестивали, создают свои ансамбли, издают свои альбомы (порой очень неплохие)… И вряд ли Хелен Санг собрала бы деньги на свой проект, если бы не спонсорская помощь влиятельных организаций, пекущихся о равноправии женщин в джазе. Сама Хелен говорит об этом с обезоруживающей прямотой: «В прошлом я старалась избегать всего, связанного с Women in jazz, потому что считала, что музыка говорит сама за себя. Но, став старше, я начала чувствовать, что этого недостаточно. И я начала бороться с проблемами, и честно и откровенно делать все возможное». Каюсь в недостаточной политкорректности, но мне кажется, юная Хелен была права: музыка говорит сама за себя…

О чем же говорит она в Quartet+? Чисто академическое фортепьянное интро переходит в стремительное джазовое соло, когда кажется, что искорки отлетают от клавиш под пальцами Хелен, а затем к ней на помощь спешит тенор-саксофон Джона Эллиса – так Санг прочла композицию Джери Аллен Feed the Fire. Интро в исполнении струнного квартета с последующими чисто джазовыми репликами фортепьяно и контрабаса, превращающими композицию во встречу академической традиции и блюза – это уже Mary’s Waltz от Мэри Лу Уильямс. А вот слушая в аранжировке Санг Long Yellow Road, композицию с весьма сложной структурой, которую Акиоши сочиняла для своего биг-бэнда, я вспомнил очень подходящий к данному случаю полузабытый термин «симфоджаз». Кстати, немного удивился, что Хелен не нашла ничего для себя интересного в богатом репертуаре лучшего биг-бэнда последних лет, биг-бэнда Марии Шнайдер. Но тут, Хелен, конечно, виднее. А мы перейдем теперь к ее собственным пьесам. Лучшей из них я назвал бы Coquette, на сочинение которой Хелен вдохновила музыка Клары Шуман: очаровательное и очень органичное сочетание звучаний струнного и джазового квартетов. Хороша и Elegy for the City – скорбная элегия памяти жертв пандемии в Нью-Йорке с очень уместной партией флейты. И, наконец, Sungbird, - титульная композиция одного из предыдущих альбомов Хелен в новой, очень мелодичной и почти танцевальной версии. А в целом? В целом, Гюнтер Шуллер, думаю, остался бы очень доволен этим альбомом: его идеи «третьего течения», идеи конвергенции джаза и академической музыки, похоже, живут и побеждают!

© & (p) 2021 Sunnyside Records

13 tks / 64 mins

(Helen Sung – p; John Ellis - ts (tks 1, 5, 6, 7, 8), ss (tks 11, 13), fl (tks 2, 3, 4); David Wong – b; Kendrick Scott – dr; Harlem Quartet: Ilmar Gavilan, Melissa White – vi; Jaime Amador – viola; Felix Umansky – cello;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация Jazzist Club: https://jazzist.club/helen-sung-quartet-plus/


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай, США
музыкальный стиль
третье течение


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