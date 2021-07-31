Somi - Zenzile: The Reimagination of Miriam Makeba
31.07.2021
Соми Какома, выступающая под артистическим именем Соми, родилась в американском штате Иллинойс, но ее генетическая связь с Африкой очень тесна: родители Соми – иммигранты из Руанды и Уганды. Она – разносторонне талантливый человек: поет, пишет песни, сочиняет пьесы и играет на сцене. В музыке долгое время ментором Соми был известный южноафриканский джазовый трубач Хью Масекела. На счету Соми уже семь альбомов, причем за Holy Room: Live at the Alte Oper она в 2021году была удостоена номинации на Грэмми в категории «лучший альбом вокального джаза». Восходящей звезде в сфере джаза и world music очень близка история жизни и творчества выдающейся африканской певицы и борца с апартеидом в ее родной ЮАР Мириам Макебы. Соми сочинила пьесу о ее жизни, и этот спектакль осенью начнет шествие сразу по нескольким сценам. Конечно, там будет музыка, будут песни, которые представлены в Zenzile: The Reimagination of Miriam Makeba.
Трибьют Макебе, который выпускает в октябре собственный лейбл Соми Salon Africana, вышел грандиозным, может быть, даже чуть затянутым. Соми отобрала семнадцать песен из репертуара Зензиле (это первое имя Мириам Макебы), в том числе ее собственных. Певице ассистирует большой ансамбль, в который входит целый ряд первоклассных джазовых музыкантов: саксофонистка Лакеция Бенджамин, трубач Джереми Пелт, французский перкуссионист Мино Чинелу, а также струнный квартет. Кроме того, она пригласила гостей, составляющих цвет современной африканской музыки – бенинскую певицу Анжелик Киджо (она уже второй раз участвует в проектах Соми), мужской вокальный ансамбль из ЮАР Ladysmith Black Mambazo, нигерийца Сеуна Кути,младшего сына легендарного отца афропопа Фелы Кути, а также одного из лучших современных джазовых вокалистов Грегори Портера.
С Портером Соми поет дуэтом Love Tastes Like Strawberries, а с Киджо - Jike’lemaweni. Оба трека принадлежат к числу интереснейших в этой программе. Необычна версия легендарной песни House of the Rising Sun: вместо блюза Соми сделала акцент на африканской ритмике и джазовой импровизации. Из других треков я бы отметил еще Hapo Zamani, в котором динамичный вокал Соми можно назвать образцом афро-скэта. Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть один из самых знаменитых хитов Макебы Pata Pata. Она всегда исполняла его на своих концертов. Pata Pata она исполнила и на концерте в Италии в 2008 году, после которого певице стало плохо, она была срочно увезена в больницу, где и скончалась. Как Pata Pata исполняет Соми, можно послушать в конце этого текста.
Дебютный альбом очень необычного джазового квартета. Нет, по инструментарию здесь все вполне привычно, я имею ввиду участников этого ансамбля. Основали Horizons Quartet двое молодых (Дэну Уилкинсу нет еще и тридцати) музыкантов. ...
Авангард в квадрате – так я охарактеризовал бы этот альбом. Это концертная запись, сделанная в Лондоне летом 2019 года. Ее главный герой – валлийский писатель и кинорежиссер Иэн Синклер (р.1943), личность весьма известная в литературном ...
Аргентинец Игнасио Лусарди Монтеверде начал играть на гитрае в родном Буэнос-Айресе в шесть лет, а в девять, познакомившись с музыкой Пако Де Люсия, навсегда полюбил фламенко. В 2013 году он окончил консерваторию в Буэнос-Айресе и почти ...