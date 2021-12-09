Pignon / Nebbia / Kleykens / Filip - Giravoltant els espaïs lliures
09.12.2021
Весьма любопытный во многих отношениях альбом. Начнем с того, что здесь наши читатели впервые могут познакомиться с ветераном авангардного джаза, 82-летним британским мультиинструменталистом Полом Пиньоном. Еще в 60-х годах прошлого века он переехал в Югославию и стал там основателем студии электронной музыки на Радио Белград, причем многие аппараты-синтезаторы конструировал сам (Пиньон – физик по образованию). С 1983 года Пол живет в Швеции, в Стокгольме и является общепризнанным гуру в сфере экспериментальной музыки. С двумя аргентинскими участниками проекта мы уже знакомы. Это саксофонистка Камила Неббия и ударник Аксель Филип. Более того, в этом году у нас рецензировался и их дуэтный альбом Colibrí Rojo. Неббия сейчас проходит двухлетнюю программу учебы в Европе, по которой каждый семестр она учится в разных странах. Позади уже Таллин, Стокгольм, сейчас Камила живет и учится в Лионе, а впереди ее ждет Гамбург. Ударник Аксель Филип сечас тоже совершенствует свое мастерство в Европе, только уже в Норвегии. В его личной дискографии уже два альбома на ears&eyes Records. Наконец, еще одна участница этой записи – испанская виолончелистка Кармен Клейкенс, работающая в сфере импровизационной музыки и активно участвующая в феминистском и экологическом движениях. Родом она из Валенсии, но сейчас живет в Лионе. Забавно, что все четверо музыкантов, кто давно, кто недавно, в настоящее время живут вне родины.
Встретились они в Стокгольме, где в мае 2021 года и сделали эту запись. В альбом вошло четыре импровизационные композиции, а название его Giravoltant els espaïs lliures в переводе с каталанского означает «Круговорот пустых пространств». Что и говорить, круговорот таков, что голова тоже начинает кружиться. Пиньон, Неббия, Коейкенс и Филип предлагают своим слушателям бескомпромиссную авангардную импровизационную музыку, атональную и аритмичную, правда, чисто акустическую. Два духовых (причем, если Неббия играет только на тенор-саксофоне, то Пиньон использует и тенор-саксофон, и разные типы кларнетов и флейт), виолончель и ударные играют с максимальной экспрессией, а когда Камиле или Полу уже не хватает выразительных средств, то они подключают и собственные голоса. Не могу сказать, что Giravoltant els espaïs lliures слушать легко, но авангардисты никогда и не рассчитывают на массовую аудиторию. Это музыка для ценителей и посвященных.
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