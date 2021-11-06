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Kevin Kastning / Carl Clements / Sándor Szabó - Convergence II
06.11.2021
Нашим читателям уже доводилось знакомиться с совместными работами американца Кевина Кастнинга и венгра Шандора Сабо, двух прекрасных гитаристов и, одновременно, мастеров, постоянно работающих над усовершенствованием любимого инструмента. Их игра – изысканное блюдо для поклонников необычного гитарного саунда: гитары с 36-ю, 30-ю, 16-ю, 15-ю струнами. В данном же проекте к звучанию гитар добавляется еще звучание флейт: вместе с Кевином и Шандором в записи участвовал еще один человек: Карл Клементс.
Если про гитаристов немало говорилось в предыдущих обзорах, то о Клементсе надо рассказать чуть подробнее. Карл играет не только на флейтах, но и на саксофоне, причем уже более сорока лет. Это опытнейший музыкант, работающий как в сфере джаза и креативной импровизации, так и в области world music. Ему уже доводилось работать с Кастнингом. AllAboutJazz высоко оценил их совместный альбом 2017 года. А вот в представляемой сегодня конфигурации они встретились впервые, причем даже несколько раньше. В октябре 2015 года Сабо прибыл в США для нескольких сессий звукозаписи с Кастнингом. 29 октября все трое музыкантов встретились в студии (Сабо и Клементс ранее вместе не играли), и день оказался столь плодотворным, что записанного материала хватило на целых два альбома. Увы, эти записи достаточно долго были в работе, и первая из них, под названием Convergence I увидела свет только в 2020 году, а ныне появилась и Convergence II. Всего же в серии Convergence задумано выпустить три альбома.
Восемь пьес, отличающихся в своих названиях только порядковыми номерами, составили программу Convergence II. Разнообразие гитар и флейт (включая индийскую флейту бансури) придало совершенно индивидуальный саунд каждому треку. С появлением Клементса звучание стало еще более интересным, а стилистика музыки еще более неподдающейся какой-то определенной классификации. Вы с легкостью можете найти аргументы в пользу родства этой музыки и с джазом свободной формы, и с прог-роком, и с эмбиентом, а отдельные треки данного альбома, например, Second Convergence Three по структуре и отчасти по саунду вызвали у меня ассоциации и с академической музыкой. На мой взгляд, такая размытость стилистических границ работает только на пользу альбому и увеличивает потенциальный круг его слушателей. Давайте забудем о ярлычках и просто послушаем музыку. Она того стоит.
© & (p) 2021 Greydisc Records
8 tks / 39 mins
(Kevin Kastning - 36-string Double Contraguitar, 30-string Contra-Alto guitar, 15-string Extended Classical guitar, 12-string Soprano guitar; Carl Clements – fl, Alto fl, Bansuri fl; Sándor Szabó – 16-string Classical guitar, 16-string Contraguitar;)
Линк предоставлен Greydisc Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия,
США
музыкальный стиль
авангард,
академическая музыка,
прог-рок
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