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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Adam Nolan Trio - Prim and Primal

11.06.2021

Adam Nolan Trio - Prim and Primal
Никогда раньше не слышал этого ирландского музыканта. Естественно, сразу нырнул в Сеть за информацией. Всемогущая Сеть, однако, все время подсовывала полного тезку нашего героя, тоже ирландца, но боксера-средневеса. Об Адаме Нолане – музыканте информации оказалось до обидного мало. Но тем не менее…

…Чисто внешне на боксера мне показался похожим именно он, крепко сбитый парень с рыжеватой бородкой из города Килкенни. Адам играет на разных типах саксофонов, обладает уже весьма солидной дискографией. Часть альбомов несет на обложке только его имя, часть записана в формате трио, персональный состав которого довольно часто менялся от диска к диску. Как пишет сам Нолан на своем сайте, его музыка отражает постоянно меняющиеся с возрастом фазы осмысления жизни. Стилистически это все же выражается преимущественно с помощью фри-джаза с вкраплениями иных, иногда совсем не джазовых направлений. Почти каждый альбом Адама Нолана концептуален. Не стал исключением и представляемый сейчас Prim and Primal.

Видимо, Адам вспомнил знаменитую стивенсоновскую историю про доктора Джекилла и мистера Хайда. Во всяком случае, он утверждает, что Prim and Primal основан на концепции двух джазовых личностей: чистого, аккуратного, милого музыканта и агрессивного ренегата джаз-панка. В этом проекте лидер трио вооружился альт-саксофоном, а его партнерами стали басист Дерек Уайт и ударник Доминик Муллен. Шесть длинных треков продолжительностью от восьми до одиннадцати минут я слушал, мысленно вспоминая заявленную Ноланом концепцию. Как мне показалось, ярче всего она проявилась в композиции со скромным названием The Modern Jazz Trio. Именно здесь, на мой вкус, Нолан местами очень лиричен, а порой выглядит этаким брутальным хулиганом. Впрочем, и он сам, и его партнеры ярко импровизируют в каждой пьесе. Уже стартовая Expand the Tempo выглядит этаким поединком-диалогом саксофона и контрабаса с ударными в роли рефери (как начал, так и не могу отделаться от боксерских ассоциаций). К концу этой длинной композиции кажется, что побеждает, пусть и дорогой ценой, саксофон, жалобно скулящий под звуки ударных, но в коде его партнер-соперник вновь оживает и готов все продолжить. Продолжение следует в остальных пьесах альбома. Нолан очень разнообразен по звучанию, часто играет длинными пассажами, часто меняет темп, меняет высоту звука. В The Magic Carpet почти две минуты его альт звучит очень грустно, но затем мощные звуки контрабаса пробуждают его к более оптимистичному взгляду на вещи. Альбом довольно велик по объему, но скучать вам, думаю, не придется.

…Раньше Килкенни для меня был связан только с весьма приличным красным пивом. Теперь я знаю, что там живет и очень приличный музыкант. Рекомендую отведать и того, и другого!



© 2021

6 tks / 56 mins

(Adam Nolan – as; Derek Whyte – b; Dominic Mullan – dr;)

Линк предоставил Юрий Льноградский, Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Ирландия
музыкальный стиль
авангард

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