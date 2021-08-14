Alex Lefaivre Quartet - Naufrages

Алекс Лефевр и музыканты его квартета живут и работают в Монреале, во франкоязычной части Канады. Композитор, бас-гитарист и педагог Алекс Лефевр – заметная фигура местной джазовой сцены. Ансамбль Parc X Trio, одним из основателей которого он являлся, еще в 2010 году взял Гран-при Международного фестиваля джаза в Монреале. Алекс – частый участник проектов других монреальских музыкантов. Первый его альбом с квартетом, в состав которого вошли гитарист Николас Феррон, альт-саксофонист Эрик Хоув и ударник Ален Буржес, увидел свет в 2018 году, назывался он YUL и получил хорошую прессу и признание слушателей. Путь к новому альбому оказался долгим и мучительным из-за пандемии, музыкантам никак не удавалось собраться вместе в студии. Произошло это только в апреле 2021 года, когда за две сессии в Studio Madame Wood в Монреале музыканты все же записали Naufrages.
В альбом вошло пять композиций Лефевра и три кавера, каждый из которых, на мой взгляд, символичен. Time of the Barracudas, пьеса Майлса Дэвиса и Гила Эванса, словно олицетворяет связь музыки Алекса с его джазовыми предшественниками, с модальным джазом, одной из важнейших частей современного мэйнстрима. Несколько неожиданно было увидеть в программе джазового альбома знаменитую композицию Led Zeppelin Immigrant Song. Квартет Лефевра практически полностью сохранил рок-н-ролльную энергетику этой вещи, добавив к ней саксофонные пассажи от Хоува – привет джаз-року! Наконец, пьеса Hommage jazz à "Passe Partout" Пьера Брао – это название мало что скажет людям за пределами провинции Квебек, зато в ней все узнают эту музыку из популярнейшего детского теле-шоу – чем не символ глубокой укорененности музыкантов в почву здешней культуры. Собственные композиции Лефевра аккумулируют в себе самые разнообразные влияния, ретранслируя их в живой современный электро-акустический джаз, по звучанию, на мой вкус, близкий к нео-фьюжн. В пьесах поочередно, а иногда вместе солируют саксофонист Хоув и гитарист Феррон. Я с удовольствием слушал и балладу Sin City с сентиментальным соло Эрика Хоува, и энергичную «гитарную» пьесу Reset. В целом альбом оставил приятное впечатление. Это работа из тех, которую хочется рекомендовать послушать друзьям, что я и делаю, имея ввиду наших читателей.
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