Alex Bird and The Jazz Mavericks - You Are The Light And The Way

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Alex Bird and The Jazz Mavericks - You Are The Light And The Way

02.11.2021

Alex Bird and The Jazz Mavericks - You Are The Light And The Way
Примерно год назад я имел удовольствие освещать на наших страницах дебютный альбом канадского вокалиста Алекса Берда и его группы The Jazz Mavericks под названием Whisky Kisses (2020). Его мастерское и оригинальное возрождение традиций свингового джаза, судя по отзывам прессы, понравилось не только мне. И вот ныне Alex Bird and The Jazz Mavericks подготовили новую программу под названием You Are The Light And The Way, релиз которой совсем близко: 5 ноября 2021 года. Что же произошло за этот год и чем новая работа отличается от предыдущей?

Эхом дебютного альбома явился тот факт, что Алекс Берд стал ведущим еженеденельного шоу под характерным названием I’m Old Fashioned. Готовясь к новому альбому, Алекс и его постоянный партнер по сочинительству Ивен Фарнкомб написали блок из двенадцати свежих композиций все в том же old-fashioned духе, составивших программу You Are The Light And The Way. Изменился и состав Jazz Mavericks. И если смена басиста внешне выглядит не слишком заметной, то превращение группы из квартета в квинтет с приходом канадского израильтянина, саксофониста и кларнетиста Джекоба Горжхальтсана существенно обогатило саунд ансамбля. Более того, к записи нового альбома Алекс привлек большое число гостей: теперь в отдельных треках инструментальную палитру раскрашивает новыми цветами то солидная духовая пачка, то звуки струнных (скрипки и виолончель).

А вот в главном Alex Bird and The Jazz Mavericks остались верны избранному направлению. Завораживающий бархатный голос Алекса Берда все так же хорош в среднего темпа или близком к балладам лирическом репертуаре (напомню – полностью авторском!). Конечно, при прослушивании альбома вспоминаются знаменитые крунеры прошлого, но мы имеем дело с вполне современным артистом. Точны и выразительны инструментальные партии. Трудно не оценить соло саксофона и контрабаса в Sittin’ By My Lonesome или диалог голоса и саксофона в Back To You. Особенно хочется выделить в новом альбоме два трека. Стартовый (он же заглавный) You Are The Light And The Way – великолепный медленный блюз, в котором Берд поет так сочно и выразительно, с такой отменной фразировкой, так растягивая звучание каждой фразы, что в воображении возникает образ некоего старика-блюзмена из Миссисиппи – думаю, для исполнителя блюза это лучшая оценка. Интересна и следующая композиция Where the Blackbird Sings – прежде всего своей инструментальной аранжировкой. Вначале сладкое звучание скрипок создает атмосферу цыганского романса, а затем кларнет Горжхальтсана добавляет ощутимый привкус клезмера. Возможно, структурно эта вещь несколько переусложнена, но выглядит несомненно эффектно.

Думаю, новый альбом будет принят публикой не менее тепло, чем его предшественник. Сегодня, когда в обществе царит неуверенность, когда накал пандемии не спадает, ретро-стиль Алекса Берда помогает унестись мысленно во времена, которые издалека кажутся счастливыми и безмятежными…

© & (p) 2021 Alex Bird

12 tks / 53 mins

(Alex Bird – voc; Even Farncombe – p, B3; Eric West – dr; Leighton Harrell – b; Jacob Gorzhaltsan – sax, cl; with Alexander Brown – tp (tks 4,5,8); Jesse Ryan – as (tk 8); Patrick Smith – bars (tk 8); Tom Richards – tb (tks 4,8); Will Lamoureux, Mo Mitchell, Andrew Chung – vi (tks 2,7); Jill Sauerteig – cello (tks 2,7);)

Линк предоставлен Alex Bird Management

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Канада
музыкальный стиль
свинг


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Curtis Stewart - Of Power

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
На джазовой сцене Нью-Йорка хватает классных скрипачей, но вряд ли кто-то сравнится с Кертисом Стюартом по оригинальности. Я пришел к этому выводу еще пять лет назад, познакомившись с его альбомом Of Colors (2016), удивившим сочетанием «в ...
подробнее
19.05.2021

Cyclone Trio - The Clear Revolution

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Ансамбль импровизационной музыки Cyclone Trio возник в австралийском Брисбене, столице штата Куинсленд, в 2013 году. Своим созданием он обязан решением двух барабанщиков, уроженца английского Ньюкасла Тони Ирвина и коренного австралийца ...
подробнее
09.01.2021

Dan Pitt Quintet - Wrongs

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Wrongs, третий альбом в дискографии канадского гитариста и композитора Дэна Питта, - хороший повод для знакомства с творчеством этого музыканта из Торонто. Дэн уже несколько лет весьма активен на местной джазовой сцене. Wrongs ...
подробнее
02.04.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com