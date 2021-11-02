Alex Bird and The Jazz Mavericks - You Are The Light And The Way

Примерно год назад я имел удовольствие освещать на наших страницах дебютный альбом канадского вокалиста Алекса Берда и его группы The Jazz Mavericks под названием Whisky Kisses (2020). Его мастерское и оригинальное возрождение традиций свингового джаза, судя по отзывам прессы, понравилось не только мне. И вот ныне Alex Bird and The Jazz Mavericks подготовили новую программу под названием You Are The Light And The Way, релиз которой совсем близко: 5 ноября 2021 года. Что же произошло за этот год и чем новая работа отличается от предыдущей?
Эхом дебютного альбома явился тот факт, что Алекс Берд стал ведущим еженеденельного шоу под характерным названием I’m Old Fashioned. Готовясь к новому альбому, Алекс и его постоянный партнер по сочинительству Ивен Фарнкомб написали блок из двенадцати свежих композиций все в том же old-fashioned духе, составивших программу You Are The Light And The Way. Изменился и состав Jazz Mavericks. И если смена басиста внешне выглядит не слишком заметной, то превращение группы из квартета в квинтет с приходом канадского израильтянина, саксофониста и кларнетиста Джекоба Горжхальтсана существенно обогатило саунд ансамбля. Более того, к записи нового альбома Алекс привлек большое число гостей: теперь в отдельных треках инструментальную палитру раскрашивает новыми цветами то солидная духовая пачка, то звуки струнных (скрипки и виолончель).
А вот в главном Alex Bird and The Jazz Mavericks остались верны избранному направлению. Завораживающий бархатный голос Алекса Берда все так же хорош в среднего темпа или близком к балладам лирическом репертуаре (напомню – полностью авторском!). Конечно, при прослушивании альбома вспоминаются знаменитые крунеры прошлого, но мы имеем дело с вполне современным артистом. Точны и выразительны инструментальные партии. Трудно не оценить соло саксофона и контрабаса в Sittin’ By My Lonesome или диалог голоса и саксофона в Back To You. Особенно хочется выделить в новом альбоме два трека. Стартовый (он же заглавный) You Are The Light And The Way – великолепный медленный блюз, в котором Берд поет так сочно и выразительно, с такой отменной фразировкой, так растягивая звучание каждой фразы, что в воображении возникает образ некоего старика-блюзмена из Миссисиппи – думаю, для исполнителя блюза это лучшая оценка. Интересна и следующая композиция Where the Blackbird Sings – прежде всего своей инструментальной аранжировкой. Вначале сладкое звучание скрипок создает атмосферу цыганского романса, а затем кларнет Горжхальтсана добавляет ощутимый привкус клезмера. Возможно, структурно эта вещь несколько переусложнена, но выглядит несомненно эффектно.
Думаю, новый альбом будет принят публикой не менее тепло, чем его предшественник. Сегодня, когда в обществе царит неуверенность, когда накал пандемии не спадает, ретро-стиль Алекса Берда помогает унестись мысленно во времена, которые издалека кажутся счастливыми и безмятежными…
© & (p) 2021 Alex Bird
12 tks / 53 mins
(Alex Bird – voc; Even Farncombe – p, B3; Eric West – dr; Leighton Harrell – b; Jacob Gorzhaltsan – sax, cl; with Alexander Brown – tp (tks 4,5,8); Jesse Ryan – as (tk 8); Patrick Smith – bars (tk 8); Tom Richards – tb (tks 4,8); Will Lamoureux, Mo Mitchell, Andrew Chung – vi (tks 2,7); Jill Sauerteig – cello (tks 2,7);)
Линк предоставлен Alex Bird Management
Леонид АУСКЕРН