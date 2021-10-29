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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Puuluup - Viimane suusataja

29.10.2021

Puuluup - Viimane suusataja
Не релиз, а собрание редкостей! Очень не часто появляются на нашем сайте альбомы, выпущенные в Эстонии, ну а уж инструмент под названием каннель, который здесь звучит, я вообще услышал впервые. Каннель – это эстонский струнный щипковый инструмент, близкий родственник финского кантеле и дальний родственник русских гуслей. Разновидностей каннеля, отличающихся размерами и числом струн довольно много, и в данном случае мы имеем дело с каннелем с острова Хиьюмаа. Звучит он в исполнении ансамбля Puuluup, дуэта в который входят профессиональный музыкант Рамо Тедер и антрополог по образованию Марко Вейссон. Правда, оригинальное звучание каннеля и здесь редкость: Рамо активно использует такую электронную примочку, как лупер-педаль, в результате чего каннель поет на самые разные голоса и в очень современном духе. Собственно и название дуэта – это сочетание понятий Puu («дерево» по-эстонски) и luup, как раз и намекающего на технику лупинга.

Стиль своей музыки Рамо и Марко именуют броско и экзотично: «зомби-фолк». Почему так? Вот объяснение от Puuluup: «Инструмент сделан из мертвого дерева, нас вдохновляет мертвая традиция, ну, и мы, естественно, тоже на пути к смерти». Вот такой черноватый юмор. Надо сказать, что юмор в принципе важнейшая составляющая творчества дуэта. Об этом вы можете судить уже по обложке альбома Viimane suusataja («Последний лыжник»), вы немедленно ощутите юмористический привкус и в музыке Puuluup, временами напоминающей этакое эстонское рэгги (особенно в титульной композиции). Сложнее с текстами песен: не зная эстонского, тут теряешь многое, хотя гугл-переводы названий уже хороши: Roosad suusad ("Розовые лыжи») или Lambad ei joo ("Овцы не пьют»). Впрочем, прикола ради музыканты в двух композициях (Üksindus и Kasekesed) произносят несколько фраз и по-русски. А в целом – очень интересная музыка, необычный саунд, объединивший старину и современность, и несомненная креативность дуэта. Рекомендую!



© & (p) 2021 Õunaviks Records

14 tks / 40 mins

(Ramo Teder - hiiu kannel, voc, looper, effects; Marko Veisson - hiiu kannel, voc, effects;)

Линк предоставлен Sophie Darling PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Эстония


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