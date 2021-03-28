The Offering of Curtis Andrews - Speaking Hands

Канадский музыкант Кертис Эндрюс из Ванкувера, Британская Колумбия – один из тех не часто встречающихся людей, для которых главным стимулом к творчеству является неукротимая жажда познания. Барабанщик и композитор Эндрюс не довольствовался стандартными джазовыми практиками, а с глубоким интересом обратился к освоению музыкальных культур не европейских народов. Более двадцати лет Кертис изучал южноиндийскую (карнатикскую) музыку. Все эти годы его гуру в этом деле являлся известный далеко за пределами Индии мастер игры на мридангаме (индийский ударный инструмент) Шри Тричи Санкаран. Эндрюса также интересует музыка Африки. Он искал ее корни в ЮАР, Зимбабве, а с 1999 года Эндрюс регулярно посещает Гану, он крепко подружился здесь с музыкантами-барабанщиками из деревни Дзогадзе, и в поисках секретов западноафриканской музыки, понял, что здесь он должен быть не только музыкантом, но и танцором. Благодарный Эндрюс пожертвовал деньги своим африканским друзьям для открытия сельской школы. Кстати, его музыкальный ансамбль тоже носит не совсем обычное название: «Жертвоприношения Кертиса Эндрюса».
В 2008 году (Эндрюс еще жил тогда в родной провинции Ньюфаундленд) вышел первый и одноименный альбом этого коллектива, очень тепло встреченный и удостоенный ряда наград. Долгое время Кертис и не помышлял о записи нового альбома – ему хватало и других интересных дел. Но со временем, как признается сам Эндрюс, он уже просто не мог игнорировать приходившие в голову музыкальные идеи, а новые композиции оказались столь интересными, что ими было просто грех не поделиться с публикой. Модальный джаз тут смешан с основанными на рагах мелодиями, а ритмические структуры пьес, включающие музыкальный опыт трех континентов, удивительно изощренны и разнообразны.
Все это вы найдете в альбоме Speaking Hands, который увидит свет в начале апреля. Значительная его часть записывалась в период пандемии, поэтому партии многих инструментов прибывали в Ванкувер буквально со всех концов света. Здесь вы услышите, в качестве гостя проекта, и самого Шри Тричи Санкарана в нескольких пьесах, а кроме того – басиста из ЮАР Сандиле Джвали, карнатикского скрипача из Ченнаи Каушика Шиварамакришнана, сельский ансамбль барабанщиков из Ганы, а в одном треке – дочь Кертиса Эндрюса Шанталилу Рао Эндрюс. Ну, а во всех треках будут звучать ударные и перкуссия самого Кертиса, удивительного музыканта, создающего очень необычную музыку.
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