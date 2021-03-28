The Offering of Curtis Andrews - Speaking Hands

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

The Offering of Curtis Andrews - Speaking Hands

28.03.2021

The Offering of Curtis Andrews - Speaking Hands
Канадский музыкант Кертис Эндрюс из Ванкувера, Британская Колумбия – один из тех не часто встречающихся людей, для которых главным стимулом к творчеству является неукротимая жажда познания. Барабанщик и композитор Эндрюс не довольствовался стандартными джазовыми практиками, а с глубоким интересом обратился к освоению музыкальных культур не европейских народов. Более двадцати лет Кертис изучал южноиндийскую (карнатикскую) музыку. Все эти годы его гуру в этом деле являлся известный далеко за пределами Индии мастер игры на мридангаме (индийский ударный инструмент) Шри Тричи Санкаран. Эндрюса также интересует музыка Африки. Он искал ее корни в ЮАР, Зимбабве, а с 1999 года Эндрюс регулярно посещает Гану, он крепко подружился здесь с музыкантами-барабанщиками из деревни Дзогадзе, и в поисках секретов западноафриканской музыки, понял, что здесь он должен быть не только музыкантом, но и танцором. Благодарный Эндрюс пожертвовал деньги своим африканским друзьям для открытия сельской школы. Кстати, его музыкальный ансамбль тоже носит не совсем обычное название: «Жертвоприношения Кертиса Эндрюса».

В 2008 году (Эндрюс еще жил тогда в родной провинции Ньюфаундленд) вышел первый и одноименный альбом этого коллектива, очень тепло встреченный и удостоенный ряда наград. Долгое время Кертис и не помышлял о записи нового альбома – ему хватало и других интересных дел. Но со временем, как признается сам Эндрюс, он уже просто не мог игнорировать приходившие в голову музыкальные идеи, а новые композиции оказались столь интересными, что ими было просто грех не поделиться с публикой. Модальный джаз тут смешан с основанными на рагах мелодиями, а ритмические структуры пьес, включающие музыкальный опыт трех континентов, удивительно изощренны и разнообразны.

Все это вы найдете в альбоме Speaking Hands, который увидит свет в начале апреля. Значительная его часть записывалась в период пандемии, поэтому партии многих инструментов прибывали в Ванкувер буквально со всех концов света. Здесь вы услышите, в качестве гостя проекта, и самого Шри Тричи Санкарана в нескольких пьесах, а кроме того – басиста из ЮАР Сандиле Джвали, карнатикского скрипача из Ченнаи Каушика Шиварамакришнана, сельский ансамбль барабанщиков из Ганы, а в одном треке – дочь Кертиса Эндрюса Шанталилу Рао Эндрюс. Ну, а во всех треках будут звучать ударные и перкуссия самого Кертиса, удивительного музыканта, создающего очень необычную музыку.



© 2021

10 tks / 75 mins

(Curtis Andrews- dr, perc; Meredith Bates (tks 3, 5, 6, 8, 9), Kaushik Sivaramakrishnan (tks 2,4,7,10) – vi; Jared Burrows- el.g; Neelamjit Dhillon- as (tk3), bansuri (tk 2); Mark Duggan (tks1-3), Robin Layne (tks 4-10)- vibe; Drum Ensemble from Dzogadze - KofAvi; Clemens, Abomazu, Seth and Evans Agudzeamegah; Worlasi Agbavitor; Eugene Amegayibor(tk 8); Sandile Jwaai- el.b (tk 3); John Korsrud(tk 1), Kristian Naso (tks 5,6,8,9) – tp; Colin Maskell – bars, ts (tk 1); Shantaleela Rao Andrews - In-Utero Heartbeat (tk 5); David Spidel – el.b (tks 1, 3-10) Feat. Special Guest: Sri Trichy Sankaran - mridangam(tks 4, 7, 10), kanjira (tk 2);)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Гана, Индия, Канада, ЮАР
музыкальный стиль
этно-джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Jonatan Piña Duluc - Soundtrack Vol. I: Secuencia

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Доминиканская республика
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, кроссовер, фьюжн
За все годы нашей работы это всего лишь пятая по счету встреча с музыкантом из Доминиканской Республики – и музыкантом незаурядным. Джонатан Пинья Дулук (р.1976) живет в Сантьяго, втором по величине городе страны. Это чрезвычайно ...
подробнее
19.02.2021

Joseph Herbst Sextet - This Is Our Environment

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Уже одно название альбома позволяет предположить, что дело тут не только в музыке. И это действительно так. Композитор и саксофонист из Северной Каролины, выпускник Мичиганского университета, Джозеф Хербст самым главным в своей жизни ...
подробнее
16.12.2020

Kabir Sehgal / Marie Incontrera - Angela’s Ring

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
М-да…. Ручаюсь, никто из читающих эти строки ничего подобного еще не слышал. Органичнее всего до сих пор джаз и оперу соединил гениальный Джордж Гершвин в «Порги и Бесс». Были эксперименты Курта Вайля и Карлы Блей. Ближе всего к ...
подробнее
08.03.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com