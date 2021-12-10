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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Roddy Ellias Free Spirit Ensemble - Not This Room

10.12.2021

Roddy Ellias Free Spirit Ensemble - Not This Room
Этот альбом трудно назвать джазовым в классическом понимании этого слова. Not This Room – коллекция из девяти песен, сочиненных канадским гитаристом и композитором из Оттавы Родди Элиасом в содружестве с автором текстов, поэтессой Сандрой Николс и исполненных лауреатом премии Джюно КеллиЛи Эванс и созданным специально под этот проект ансамблем Элиаса Free Spirit Ensemble. Понятно, что две ключевые фигуры проекта – Элиас и Эванс, поэтому немного о них.

Родди Элиас начинал, как гитарист с исполнения поп-музыки и ритм-энд-блюза. Позже пришло увлечение джазом, но степень получил в Монреальском университете, изучая все же музыку академическую: по классической композиции. Позже Элиас и сам много занимался прподавательской деятельностью. Как музыкант, он очень разносторонен, работает в самых разных жанрах, сочинил даже оперу, где, наряду с джазовыми и академическими музыкантами и певцами участвуют также куклы. Вокалистка КеллиЛи Эванс еще в 2004 году заняла второе место на конкурсе джазовых певцов им. Телониуса Монка. Первый свой альбом она издала в 2006 году, а Джюно получила за альбом Nina, посвященный памяти Нины Симон.

В ансамбле Free Spirit Ensemble мы видим немало очень известных в Канаде музыкантов, например, мультиинструменталиста-духовика Петра Канчуру, а также американского пианиста Марка Копленда. Пожалуй, самой джазовой составляющей Not This Room являются инструментовки Родди, для которых он использовал щедрую палитру звуков – от саксофонов до старинной виолы да гамба. Вокал Эванс в этом альбоме своеобразен: она далека от классической манеры пения Эллы Фитцджеральд или Сары Воэн, но ее пение подкупает эмоциональностью и умением создать особый образ в каждой песне. В немалой степени этому способствует тематика песен, посвященных в основном обрушившейся на мир пандемии. Тут и тяжелая психолоическая травма людей, запертых в своих домах во время локдауна (Draw Me A Circle – лучшая, на мой вкус, песня альбома), и призыв всем слушателям держаться (буквально - Hold On) и так далее. Но общий настрой композиций, конечно, минорный. Впрочем, это не должно помешать слушателям оценить по достоинству эту незаурядную работу.

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© 2021 Roddy Ellias

9 tks / 43 mins

(Roddy Ellias – ac steel string g; KellyLee Evans – voice; Marc Copland – p; Justin Orok - nylon string g; Chris Pond – b; Jose Garcia – perc; Petr Cancura – ss, ts, cl, mandolin; Guy Pelletier - bass fl, C fl; Richard Page - bass cl; Pierre-Yves Martel - viola da gamba;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
кроссовер


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