Percy Jones / Alex Skolnick / Kenny Grohowski / Tim Motzer - PAKT
21.08.2021
Примечательный альбом! Он открывает новую главу, как в истории лейбла MoonJune Records Леонардо Павковича, так и в творчестве четырех очень известных американских музыкантов, которых проект PAKT объединил в супер-группу. PAKT и MoonJune договорились об издании в цифровом формате каждого концерта супер-группы, и представляемый альбом – первый в этой серии, к тому же изданный в формате 2CD. Кроме него в Сети уже «висит» и второй альбом PAKT Live in Pawling, а в самом конце года музыканты собираются записать новый студийный альбом, который будет выпущен сразу в нескольких форматах.
Итак, что такое PAKT ? Не трудно догадаться, что это название составлено из имен участников проекта. Так что, пройдемся по порядку. P – Перси Джонс. 74-хлетний валлийский бас-гитарист, самый возрастной в квартете. Играет он на безладовой бас-гитаре в специфичной манере – используя три пальца правой руки, а не два, как это делает большинство музыкантов. Перси участвовал в записях Кейт Буш, Стива Хэкетта, Брайана Ино, Сюзанн Вега, играл в Soft Machine, в Stone Tiger с Биллом Фризеллом, но более всего известен работой во фьюжн-группе Brand X. После переезда в Штаты много играет в ансамбле MJ12. A – 53-хлетний гитарист Алекс Натан Сколник, родом из Беркли, Калифорния ( у его предков в Восточной Европе фамилия наверняка звучала, как «Школьник»). Учился у многих гитаристов, но главным его учителем и опекуном был Джо Сатриани. По опросам журнала Guitar World входит в список 100 лучших и 50 самых быстрых гитаристов мира. Прославился в составе трэш-метал группы Testament, затем круто повернул к джазу и работает со своим Alex Skolnick Trio, а также экспериментирует с прог-роком и этно-музыкой. К – Кенни Гроховски, барабанщик из Майами, Флорида. Универсал, работающий в любых стилистиках. Играл фьюжн с Brand X, авангард с Джоном Зорном, экспериментальный метал с Захарией Ильей Эзриным в Imperial Triumphant, работал с Лонни Плаксико, с Феликсом Пасториусом и его Hipster Assassins… список можно продолжать еще очень долго. Наконец, Т – Тим Мотцер, электро-акустический гитарист с двадцатилетним стажем, посвященным преимущественно работе в сфере свободной импровизации и других направлениях джаза. Играл с Маркусом Рейтером, Джамаледдином Такумой, Дэвидом Торном, Патом Мастелотто. Работает в ансамбле Bandit65 с Куртом Розенвинкелем и Orion Tango, собственные проекты издает на собственном лейбле 1k Recordings.
Вот такая компания собралась 15 августа 2020 года в ShapeShifter Lab в Бруклине и там, разыгравшись после длительного вынужденного «поста», связанного с ковидными ограничениями, выдала почти двухчасовой концерт, который можно назвать студийным, поскольку публику представлял лишь немногочисленный персонал звукоинженеров и других, связанных с проектом лиц. Кстати, играли музыканты в масках и с соблюдением всех предосторожностей, что, к счастью, на качество музыки не повлияло. Что касается автора этих строк, то я оказался солидарен с музыкантами: именно те две композиции, которыми они назвали каждый из двух дисков альбома, - The Unsilence и, в особенности, The Sacred Ladder – мне понравились больше других. Стилистически музыка близка к прог-року, но, думаю, альбом будет интересен всем, кто любит гитарную музыку с эффектными соло и длинными импровизационными частями.
музыкальный стиль: Латинский джаз, современный джаз
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