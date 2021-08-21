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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Percy Jones / Alex Skolnick / Kenny Grohowski / Tim Motzer - PAKT

21.08.2021

Percy Jones / Alex Skolnick / Kenny Grohowski / Tim Motzer - PAKT
Примечательный альбом! Он открывает новую главу, как в истории лейбла MoonJune Records Леонардо Павковича, так и в творчестве четырех очень известных американских музыкантов, которых проект PAKT объединил в супер-группу. PAKT и MoonJune договорились об издании в цифровом формате каждого концерта супер-группы, и представляемый альбом – первый в этой серии, к тому же изданный в формате 2CD. Кроме него в Сети уже «висит» и второй альбом PAKT Live in Pawling, а в самом конце года музыканты собираются записать новый студийный альбом, который будет выпущен сразу в нескольких форматах.

Итак, что такое PAKT ? Не трудно догадаться, что это название составлено из имен участников проекта. Так что, пройдемся по порядку. P – Перси Джонс. 74-хлетний валлийский бас-гитарист, самый возрастной в квартете. Играет он на безладовой бас-гитаре в специфичной манере – используя три пальца правой руки, а не два, как это делает большинство музыкантов. Перси участвовал в записях Кейт Буш, Стива Хэкетта, Брайана Ино, Сюзанн Вега, играл в Soft Machine, в Stone Tiger с Биллом Фризеллом, но более всего известен работой во фьюжн-группе Brand X. После переезда в Штаты много играет в ансамбле MJ12. A – 53-хлетний гитарист Алекс Натан Сколник, родом из Беркли, Калифорния ( у его предков в Восточной Европе фамилия наверняка звучала, как «Школьник»). Учился у многих гитаристов, но главным его учителем и опекуном был Джо Сатриани. По опросам журнала Guitar World входит в список 100 лучших и 50 самых быстрых гитаристов мира. Прославился в составе трэш-метал группы Testament, затем круто повернул к джазу и работает со своим Alex Skolnick Trio, а также экспериментирует с прог-роком и этно-музыкой. К – Кенни Гроховски, барабанщик из Майами, Флорида. Универсал, работающий в любых стилистиках. Играл фьюжн с Brand X, авангард с Джоном Зорном, экспериментальный метал с Захарией Ильей Эзриным в Imperial Triumphant, работал с Лонни Плаксико, с Феликсом Пасториусом и его Hipster Assassins… список можно продолжать еще очень долго. Наконец, Т – Тим Мотцер, электро-акустический гитарист с двадцатилетним стажем, посвященным преимущественно работе в сфере свободной импровизации и других направлениях джаза. Играл с Маркусом Рейтером, Джамаледдином Такумой, Дэвидом Торном, Патом Мастелотто. Работает в ансамбле Bandit65 с Куртом Розенвинкелем и Orion Tango, собственные проекты издает на собственном лейбле 1k Recordings.

Вот такая компания собралась 15 августа 2020 года в ShapeShifter Lab в Бруклине и там, разыгравшись после длительного вынужденного «поста», связанного с ковидными ограничениями, выдала почти двухчасовой концерт, который можно назвать студийным, поскольку публику представлял лишь немногочисленный персонал звукоинженеров и других, связанных с проектом лиц. Кстати, играли музыканты в масках и с соблюдением всех предосторожностей, что, к счастью, на качество музыки не повлияло. Что касается автора этих строк, то я оказался солидарен с музыкантами: именно те две композиции, которыми они назвали каждый из двух дисков альбома, - The Unsilence и, в особенности, The Sacred Ladder – мне понравились больше других. Стилистически музыка близка к прог-року, но, думаю, альбом будет интересен всем, кто любит гитарную музыку с эффектными соло и длинными импровизационными частями.



© & (p) 2021 MoonJune Records

2CD

1st: The Unsilence 5 tks / 49 mins

2nd: The Sacred Ladder 7 tks / 57 mins

(Percy Jones – fretless bass g; Alex Skolnick – g; Kenny Grohowski – dr; Tim Motzer – g, electronics;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США
музыкальный стиль
прог-рок

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