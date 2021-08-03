Tim Mayer - Keeper Of The Flame

Бостон – и далее везде: так с точки зрения географии выглядит карьера саксофониста и композитора Тима Майера. Жизнь джазового профессионала забрасывала его в самые разные уголки мира. Какое-то время он работал на круизных судах, выступал в Колумбии и Монголии, долго жил и работал на Гавайских островах, а в настоящее время живет в Халапе, столице мексиканского штата Веракрус, где готовится получить степень по композиции в местном университете. Играл Майер в коллективах разной стилистики, что сделало его настоящим универсалом, а свой первый сольный альбом Resilience выпустил в 2011 году. Второго альбома пришлось ждать десять лет. Именно его мы и представляем.
Keeper Of The Flame записан в формате октета. Майер постарался превратить свой состав в этакий мини-биг-бэнд. Определение получилось несколько каламбурное, но, мне кажется, оно отражает положение вещей: тут и маленькая группа медных (труба плюс тромбон), и саксофонная секция во главе с лидером бэнда, и классическая джазовая ритм-группа (фортепиано - контрабас- ударные). Любопытно, что продюсером альбома, как и десять лет назад, выступил тромбонист Майкл Дис, как видно старинный и надежный партнер Майера, а аранжировки выполнил Диего Ривера. В одном треке (Get Organized
) в альбоме гостит стремительно набирающий популярность в Нью-Йорке пианист Эммет Коэн.
Ассоциации с биг-бэндом усиливает уже стартовый трек Big P
, впечатляющий именно работой секций, да еще ярким соло басиста Родни Уитекера. Обе эти особенности повторятся в программе еще не раз, а Уитекера, наряду, разумеется, с самим Майером, я назвал бы наиболее ярким исполнителем в этом составе. Девять треков альбома – это амальгама из стандартов, собственных композиций Майера и пьес его кумиров в джазе. По своим творческим взглядам Тим Майер – правоверный колтрейнист, и дело тут не только в появлении в программе известной пьесы Колтрейна Naima
. Композиции Keeper Of The Flame вы в программе не найдете, это название концептуально. Майер позиционирует себя, как одного из тех, кто «поддерживает пламя», раздутое великанами джаза, в первую очередь – Джоном Колтрейном. Отсюда же в альбоме пьесы Седара Уолтона (Hand in Glove) и МакКой Тайнера (Passion Dance).
…Положа руку на сердце, имя Тима Майера – не из тех, что не сходят с первых страниц джазовых журналов. Но именно такие, как он, крепкие профессионалы с несомненным наличием искры Божьей таланта, составляют, и не только в Америке, ту основу, которой повседневно живет джаз, ту питательную среду, из которой прорастают гиганты. Просто на родине джаза этот «культурный слой» тех, кто «поддерживает пламя» помощнее, чем в любой другой стране…
© & (p) 2021 D-Clef Records
9 tks / 54 mins
(Tim Mayer – ts, ss, alto fl Anthony Stanco – tp; Michael Dease – tb; Adam Rongo – as; Tony Lustig – bars; Miki Hayama – p; Rodney Whitaker – b; Ulysses Owens – dr; with Emmet Cohen – p (tk 8);)
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club)