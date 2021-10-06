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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

James Gilmore - Decorating Time

06.10.2021

James Gilmore - Decorating Time
Джазовый прожектор на сей раз высветил город Гринсборо в Северной Каролине. Здесь живут и работают гитарист Джеймс Гилмор и музыканты его трио – басист Батлер Ноулс и ударник Кассем Уильямс. Из всех троих только для Ноулса это родные места, Гилмор родом из штата Мэн, Уильямс родился в Филадельфии. Но Гринсборо стал местом встречи этих музыкантов. Джеймс Гилмор руководит здесь импровизационной группой The Out and Gone Music Collective и одноименным лейблом. Правда, Decorating Time увидел свет под логотипом другой компании, ears&eyes Records.

Название альбома Джеймс взял из яркого афоризма Фрэнка Заппы: «У меня есть базовые механические знания о том, как обращаться с инструментом и у меня есть воображение, и когда приходит время играть… это противно всем законам природы… это игра, когда у вас есть отрезок времени и вам надо его декорировать». Что ж, если говорить о том, как декорировал время Гилмор с партнерами, то их работу нельзя не признать и вдохновенной, и удачной.

Привыкнув к авангардным релизам ears&eyes Records, я и здесь ожидал услышать нечто подобное. Но ошибся – музыку Гилмора если и можно причислить к каким-то «измам», то это будет скорее минимализм, как инструмент, обращенный к пост-боповой основе. Джеймс играет очень просто, без украшательств, которыми злоупотребляют многие гитаристы, демонстрируя свою технику. Предоставивший нам линк к этой работе Мэтью Голомбиски сравнивает его игру с Джимом Холлом и Куртом Розенвинкелем – весьма лестные сравнения! И темы Гилмор предпочитает простые, иногда даже очень простые, но именно на них строится импровизация всех участников трио. Взаимопонимание, надо сказать, музыканты демонстрируют отменное: они хорошо слышат друг друга, а Гилмор, в свою очередь, оставляет партнерам достаточно пространства, чтобы в «декорирование времени» они вплели и свои узоры. Из десяти композиций альбома девять сочинил сам Гилмор, и только финальная пьеса Crazy – это коллективная аранжировка композиции Вилли Нельсона. Альбом очень «дружелюбен» к слушателю: в музыку Гилмора легко войти любому слушателю и почти наверняка он почувствует себя в ней уютно.

© & (p) 2021 ears&eyes Records

10 tks / 47 mins

(James Gilmore – g; Buttler Knowles – b; Kassem Williams – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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