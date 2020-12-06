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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Santi Debriano - Flash of the Spirit

06.12.2020

Santi Debriano - Flash of the Spirit
Flash of the Spirit – «Вспышка духа». Такое эффектное название альбома басиста и композитора Санти Дебриано не случайно. Так называлась книга Роберта Фарриса Томпсона, исследовавшего влияние африканской культуры и традиций на современные афроамериканские сообщества в обеих Америках. Эту книгу с огромным интересом читал темнокожий студент-этномузыколог Санти Дебриано, родившийся в Панаме и выросший в Нью-Йорке, куда его семья переехала, когда мальчику было только четыре года.

Дебриано помнит о своих корнях и в какой-то степени это нашло отражение в его альбоме Flash of the Spirit. Основным форматом, в котором записывался этот альбом был квинтет, в котором есть знакомые нашим читателям имена: я имею ввиду топ-флейтистку современного джаза Андреа Брэчфелд и пианиста Билла О’Коннела. Кроме них в квинтет входили также альт-саксофонист Джастин Робинсон и ударник Томми Кэмпбелл. В отдельных треках к ним подключались американо-кубинский ударник Франсиско Мела, бразильский перкуссионист Вальтиньо Анастасио и мандолинист Тим Портер.

Программу из десяти треков составили пьесы самого Дебриано, одна композиция О’Коннела, а также каверы таких мастеров джаза, как Кенни Дорэм, Кенни Бэрон и Орнетт Коулмен. В стартовых пьесах Awesome Blues и Funky New Dorp многое определял дуэт двух духовых при четкой ритмической поддержке Дебриано и Кэмпбелла. А вот затем Санти поставил свою композицию For Heaven's Sake, где он играет соло без аккомпанемента, а следом - Beneath the Surface О’Коннела, где в основе лежит его дуэт с автором этой музыки. В дальнейшем ансамбль играл уже полным составом, в котором хочется отметить обоих духовиков. Брэчфелд хороша по определению, но и Робинсон оставил очень приятное впечатление, особенно в композиции Дебриано Ripty Boom. Санти Дебриано я слушал впервые, и этот музыкант во всех трех ипостасях, басиста, композитора и бэнд-лидера, выглядел очень достойно. Имя, которое стоит запомнить: Санти Дебриано.

© & (p) 2021 Truth Revolution Records

10 tks / 62 mins

(Santi Debriano – b; Justin Robinson – as; Andrea Brachfeld – fl; Bill O’Connell – p; Tommy Campbell, Francisco Mela – dr; Valtinho Anastasio – perc; Tim Porter – mandolin;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Куба, Панама, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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