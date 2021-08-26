Hays / Street / Hart - All Things Are

Рассказ об этом альбоме мне хотелось бы начать с нескольких слов об издавшем его лейбле, потому что история его не совсем обычна. В 1999 году на джазовой карте Нью-Йорка появился клуб Smoke, довольно быстро завоевавший славу одной из самых популярных и престижных джазовых площадок Большого Яблока. В 2014 году владельцы клуба основали еще и лейбл, который под девизом «Звук нью-йоркского джаза» выпускает исключительно записи клубных выступлений, - отсюда и название Smoke Sessions Records. У лейбла, как и у клуба, дела идут неплохо. Большинство его релизов занимает высокие места в еженедельных чартах JazzWeek, барометре популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей. Думаю, не станет исключением и представляемый сегодня All Things Are: альбом неуклонно движется вверх – если в конце июня он был 137-м, то по данным на 16 августа уже 26-й. Это, так сказать, об обстоятельствах места. Теперь переходим к обстоятельствам времени.
Ковидный 2020-й больно ударил по всей музыкальной индустрии. Однако, в декабре 2020 года клуб решил все же отметить восьмидесятилетие со дня рождения очень известного джазового ветерана, ударника Билли Харта и пригласил трио, отыгравшее livestream два концерта на сцене Smoke перед пустым залом. Из материалов этих концертов и родился альбом All Things Are. Ввиду отсутствия публики, альбом не похож на обычный концертник, где музыканты подзаряжаются энергией зала, это скорее студийный концерт, но мастерство исполнителей стало порукой высокого качества исполняемой музыки.
Надо сказать, что пианист Кевин Хейс, басист Бен Стрит и юбиляр-ударник Билли Харт впервые играли втроем, хотя по отдельности за долгую карьеру в джазе не раз играли друг с другом. 53-хлетний Хейс, в свое время работавший и со Скофилдом, и с Роллинсом, и с Поттером, и записавший полтора десятка собственных альбомов, в данном проекте выступает в качестве главного композитора. Из семи треков шесть написал он, причем тут есть как абсолютно оригинальные произведения, так и затейливо регармонизированные известные джазовые стандарты, что Кевин подчеркивает и названиями, например, Twilight имеет в основе Stella by Starlight, а титульная All Things Are - All the Things You Are. Сам юбиляр остался очень доволен своими партнерами. О Стрите он говорит, что тот «уникален – символ современного басиста в моем понимании. То, что он считает нормальным, для меня – экстраординарный уровень». Не менее лестные слова Харт приберег и для Хейса: «Я люблю манеру игры Кевина. Я играл и с Херби Хэнкоком, и МакКой Тайнером, и Ричи Бейрахом, так что слово «люблю» использую не часто. Кевин регармонизирует именно на таком уровне, и мне это очень нравится». Вы можете сказать, что на юбилейных торжествах любезностями легко обмениваются все. Что ж, истина остается за музыкой All Things Are. Я бы не стал рекомендовать этот альбом поклонникам традиционного джаза или любителям авангарда, зато те, кто любит добротный постбоповый мэйнстрим, получат от длинных (как на настоящем концерте), неспешно разыгрываемых (как утверждает пресс-релиз, после только одной репетиции) пьес истинное удовольствие.
© & (p) 2021 Smoke Sessions Records
7 tks / 60 mins
(Kevin Hays – p; Ben Street – b; Billy Hart – dr;)
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club)