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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ryan Daunt Trio - Essence

27.09.2021

Ryan Daunt Trio - Essence
На этот раз джазовый компас указывает на Австралию. Здесь, в Перте, штат Западная Австралия живет барабанщик и композитор Райан Даунт. С почетным дипломом первого класса Райан закончил Академию сценических искусств Западной Австралии по специальности «Исполнение джаза». Он много играл с местными музыкантами в различных составах, в 2014 году впервые выступал на европейских сценах – на фестивалях в Италии и Чехии. Кстати, с одинаковым удовольствием Даунт участвует как в джазовых, так и в блюзовых фестивалях. Свой первый альбом Fragile Information он выпустил в 2016 году. Тогда он руководил квартетом, а сейчас остановился на классическом формате фортепьянного трио. За клавишами в его трио играет Тристан Уиллс, а на басу – участник и той самой первой записи Ник Эбби.

Все одиннадцать композиций Essence Райан сочинил сам. Его музыку отличает вполне современный язык, в котором богатые гармонии сочетаются с симпатичными мелодиям и разнообразными ритмическими рисунками. Уже стартовая композиция The Clutch весьма показательна в этом плане: плавное интро сменяет словно летящая под энергичный ритм мелодия, прерываемая по ходу композиции двумя сольными басовыми партиями. Вообще все трое участников трио получают достаточно пространства для демонстрации своей техники и импровизационных способностей. В композиции с забавным названием Soup and Tea, похоже, фортепьяно олицетворяет один из напитков, а ударные – другой, их диалог тактично модерирует контрабас. А в пьесе A Walk with You уже бас и фортепьяно романтично прогуливаются «под ручку». И завершается альбом тоже очень крепкой и запоминающейся композицией Massif, где Эбби вновь получает довольно обстоятельную сольную партию.

Не могу сказать, что Essence несет в себе какие-то откровения или поражающие воображение новации. Но это настоящее трио и настоящий джаз в исполнении настоящих мастеров – чего можно желать больше?

© & (p) 2021 Ryan Daunt

11 tks / 54 mins

(Ryan Daunt – dr; Tristan Wills – p; Nick Abbey – b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия
музыкальный стиль
современный джаз


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