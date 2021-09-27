Ryan Daunt Trio - Essence

На этот раз джазовый компас указывает на Австралию. Здесь, в Перте, штат Западная Австралия живет барабанщик и композитор Райан Даунт. С почетным дипломом первого класса Райан закончил Академию сценических искусств Западной Австралии по специальности «Исполнение джаза». Он много играл с местными музыкантами в различных составах, в 2014 году впервые выступал на европейских сценах – на фестивалях в Италии и Чехии. Кстати, с одинаковым удовольствием Даунт участвует как в джазовых, так и в блюзовых фестивалях. Свой первый альбом Fragile Information он выпустил в 2016 году. Тогда он руководил квартетом, а сейчас остановился на классическом формате фортепьянного трио. За клавишами в его трио играет Тристан Уиллс, а на басу – участник и той самой первой записи Ник Эбби.
Все одиннадцать композиций Essence Райан сочинил сам. Его музыку отличает вполне современный язык, в котором богатые гармонии сочетаются с симпатичными мелодиям и разнообразными ритмическими рисунками. Уже стартовая композиция The Clutch весьма показательна в этом плане: плавное интро сменяет словно летящая под энергичный ритм мелодия, прерываемая по ходу композиции двумя сольными басовыми партиями. Вообще все трое участников трио получают достаточно пространства для демонстрации своей техники и импровизационных способностей. В композиции с забавным названием Soup and Tea, похоже, фортепьяно олицетворяет один из напитков, а ударные – другой, их диалог тактично модерирует контрабас. А в пьесе A Walk with You уже бас и фортепьяно романтично прогуливаются «под ручку». И завершается альбом тоже очень крепкой и запоминающейся композицией Massif, где Эбби вновь получает довольно обстоятельную сольную партию.
Не могу сказать, что Essence несет в себе какие-то откровения или поражающие воображение новации. Но это настоящее трио и настоящий джаз в исполнении настоящих мастеров – чего можно желать больше?
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