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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Roni Ben-Hur - Stories

25.02.2021

Roni Ben-Hur - Stories
Израильская джазовая диаспора – одна из самых многочисленных в Нью-Йорке, и гитарист Рони Бен-Гур вполне может считаться ее старейшиной. Уроженец небольшого городка Димона в пустыне Негев Рони Бен-Гур (р. 1962) живет и работает в джазовой столице мира с 1985 года – уже 35 лет! На страницах наших «CD-обзоров» бывали и авторские альбомы Рони, и проекты, в которых он участвовал в качестве сайдмена. В начале марта Dot Time Records выпускает его очередную работу в качестве лидера под простым и коротким названием Stories.

Для начала давайте поговорим о том, с кем вместе Рони рассказывает свои «Истории». Надо сказать, что он собрал по-настоящему звездную команду, где каждый музыкант – это Имя в джазе. Очень хорошо известна канадская трубачка Ингрид Дженсен, активно участвующая в женских джазовых проектах и играющая так, что даст фору любому мужчине. Пианист Джордж Кейблс – тонкий лирик и прекрасный партнер. Имя басиста Харви Эс, как и ударника Виктора Льюиса стоит на десятках альбомов, что само по себе говорит о востребованности музыкантов. В отдельных треках альбома участвуют две очень разные по стилю вокалистки – низкоголосая и страстная мексиканка Магос Харрера и лиричная израильтянка Тамуз Ниссим. Такая команда – уже сама по себе залог качества альбома.

Ну, а теперь о самом альбоме и музыке Бен-Гура. Не секрет, что этот музыкант глубоко укоренен в современном мэйнстриме, хотя время от времени не чуждается и латинских или ближневосточных мотивов в своем творчестве. Stories наглядно это подтверждает. У каждой из восьми композиций альбома свое лицо и своя история. Открывает программу старинная сефардская песня La Sarena, где Магос Харрера поет на ладино. Ma’of – очень эмоциональная композиция, которую Рони посвятил своим дочерям. Не меньше эмоций рождает Ha’omnam, на стихи ивритской поэтессы Леи Голдберг, посвященная теме холокоста, где вокальную партию ведет Тамуз Ниссим. Ну, а мне больше всего понравилась грустная баллада об утраченной любви But I Had to Say Goodbye, где хороши и гитара Бен-Гура, и соло его партнеров Кейблса и Харви Эс. У нас на сайте не принято ставить оценки или звездочки альбомам, но если бы это было так, Stories в моих глазах заслужил бы крепкую четверку.



© & (p) 2021 Dot Time Records

8 tks / 44 mins

(Roni Ben-Hur – g; Ingrid Jensen – tp; George Cables – p; Harvie S – b; Victor Lewis – dr; Magos Harrera (tks 1,7), Tamuz Nissim (tk 5) – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Канада, Мексика, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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