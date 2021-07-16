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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Sasha Dobson - Girl Talk

16.07.2021

Sasha Dobson - Girl Talk
Если ваш папа – опытный джазовый пианист, как Смит Добсон, двадцать лет работавший с Бобби Хатчерсоном, а ваша мама – джазовая вокалистка, как Гейл Добсон, то выбора у вас немного. Один путь – послать к черту донельзя надоевшую музыку и заняться чем-то иным, второй – пойти по стопам родителей. Саша Добсон, как и ее брат Смит Добсон-младший, выбрала второй путь. Она стала певицей и мультиинструменталисткой, а также автором песен, много лет работала в самых разных проектах. Особо надо отметить трио Puss n Boots, где Саша поет вместе с Кэтрин Поппер и известной Норой Джонс, а также концертные туры с Нилом Янгом.

Новый альбом Саши Добсон Girl Talk – возможно, ее самая интересная на данный момент работа. Как говорит сама Добсон, «Все альбомы, которые я сделала в прошлом – и под своим именем и в сотрудничестве с другими артистами – всегда были для меня новым вызовом, я чему-то всегда в них училась. Но чего еще не было за мою двадцатилетнюю карьеру, - это записи, до которой я, наконец, доросла». Вот такое значение придает Girl Talk сама исполнительница. Записан этот альбом с ее cтарыми партнерами, трио Скотт-Майнер-Воллесен, причем именно басист Нил Майнер подарил Саше свою, ставшую титульной, композицию с ироничным названием Girl Talk. Но особенно важным для этой записи оказался гость, замечательный гитарист Питер Бернстайн. Тонко чувствуя природу каждой композиции, он составил прекрасный дуэт с Добсон. Что касается джазовой вокалистики, то, не поражая мощью голоса, Саша Добсон выигрывает в четком интонировании, чувстве свинга и умелом балансе между текстами и скэт-вокалом. В программу альбома вошло и несколько ее отличных собственных песен, таких, как Better Days или You’re the Death of Me. Правда, для меня пиком альбома стала Perhaps, Perhaps, Perhaps, где к музыкантам подключается еще один гость, еще один друг Саши, бразильский перкуссионист Мауро Рефоско. В целом же Girl Talk – хороший образчик современного вокального джаза, счастливо избежавший обращения к спетым тысячу раз сотнями исполнителей знаменитым стандартам.

© 2021

10 tks / 46 mins

(Sasha Dobson – voc; Ian Hendrickson-Smith – sax; Peter Bernstein – g; Neal Miner – b; Dred Scott – p; Kenny Wollesen – dr; Mauro Refosco – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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