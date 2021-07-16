Sasha Dobson - Girl Talk

Очень звучное название у этого коллектива, не правда ли, - Balamuc! Только вот значит оно в вольном переводе с румынского что-то типа «Дурдом». Основан этот «Дурдом» был в 2018 году в Лондоне, когда трое участников коллектива London Gypsy ...