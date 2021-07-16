|
Sasha Dobson - Girl Talk
16.07.2021
Если ваш папа – опытный джазовый пианист, как Смит Добсон, двадцать лет работавший с Бобби Хатчерсоном, а ваша мама – джазовая вокалистка, как Гейл Добсон, то выбора у вас немного. Один путь – послать к черту донельзя надоевшую музыку и заняться чем-то иным, второй – пойти по стопам родителей. Саша Добсон, как и ее брат Смит Добсон-младший, выбрала второй путь. Она стала певицей и мультиинструменталисткой, а также автором песен, много лет работала в самых разных проектах. Особо надо отметить трио Puss n Boots, где Саша поет вместе с Кэтрин Поппер и известной Норой Джонс, а также концертные туры с Нилом Янгом.
Новый альбом Саши Добсон Girl Talk – возможно, ее самая интересная на данный момент работа. Как говорит сама Добсон, «Все альбомы, которые я сделала в прошлом – и под своим именем и в сотрудничестве с другими артистами – всегда были для меня новым вызовом, я чему-то всегда в них училась. Но чего еще не было за мою двадцатилетнюю карьеру, - это записи, до которой я, наконец, доросла». Вот такое значение придает Girl Talk сама исполнительница. Записан этот альбом с ее cтарыми партнерами, трио Скотт-Майнер-Воллесен, причем именно басист Нил Майнер подарил Саше свою, ставшую титульной, композицию с ироничным названием Girl Talk. Но особенно важным для этой записи оказался гость, замечательный гитарист Питер Бернстайн. Тонко чувствуя природу каждой композиции, он составил прекрасный дуэт с Добсон. Что касается джазовой вокалистики, то, не поражая мощью голоса, Саша Добсон выигрывает в четком интонировании, чувстве свинга и умелом балансе между текстами и скэт-вокалом. В программу альбома вошло и несколько ее отличных собственных песен, таких, как Better Days или You’re the Death of Me. Правда, для меня пиком альбома стала Perhaps, Perhaps, Perhaps, где к музыкантам подключается еще один гость, еще один друг Саши, бразильский перкуссионист Мауро Рефоско. В целом же Girl Talk – хороший образчик современного вокального джаза, счастливо избежавший обращения к спетым тысячу раз сотнями исполнителей знаменитым стандартам.
© 2021
10 tks / 46 mins
(Sasha Dobson – voc; Ian Hendrickson-Smith – sax; Peter Bernstein – g; Neal Miner – b; Dred Scott – p; Kenny Wollesen – dr; Mauro Refosco – perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия,
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
Расскажи друзьям:
Армянский саксофонист Артур Григорян, судя по вехам его творческого пути, успешный и востребованный джазовый музыкант. На родине, после окончания консерватории в Ереване, он играл во многих коллективах, в том числе таких известных, как ...подробнее
Аюми Ишито, лидер квинтета Ayumi Ishito & The Spacemen, родилась в Японии, в городе Ишикава. В 19-летнем возрасте она начала играть на тенор-саксофоне в студенческом биг-бэнде Университета Киото. В 2007 году Аюми отправилась в Бостон для ...подробнее
Очень звучное название у этого коллектива, не правда ли, - Balamuc! Только вот значит оно в вольном переводе с румынского что-то типа «Дурдом». Основан этот «Дурдом» был в 2018 году в Лондоне, когда трое участников коллектива London Gypsy ...подробнее