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Tim Hagans & NDR Bigband - A Conversation
19.04.2021
NDR Bigband или Оркестр Северогерманского радио из Гамбурга – один из двух лучших джазовых оркестров Германии (второй – это, на мой взгляд, WDR Bigband из Кельна). Неоднократно на нашем сайте рецензировались альбомы, записанные видными джазовыми музыкантами с этим коллективом. Такая встреча ждет нас и на этот раз. Американский трубач и композитор Тим Хаганс сотрудничает с NDR Bigband уже двадцать лет. За это время он выступал в ролях композитора, дирижера, аранжировщика и солиста, записал с NDR Bigband четыре альбома.
Вообще же это очень опытный музыкант, прошедший школу биг-бэндового джаза у Теда Джонса. Его Тим почитает, как своего главного учителя. Как он говорит: «Я помню, как приходил к Теду домой. Он сидел за столом с пачкой нотной бумаги и корнетом. Ему было достаточно только этих инструментов для сочинения выдающкйся музыки». Уроки Теда Джонса пригодились впоследствии Хагансу когда он играл в оркестре Стена Кентона, сотрудничал с Декстером Гордоном, Джо Ловано, Бобом Белденом, записывал шесть альбомов для Blue Note и так далее. Хаганс – трехкратный номинант Грэмми.
В своей новой записи с NDR Bigband Хаганс предложил к исполнению свое новое сочинение, названное просто A Conversation. Как он говорит, этим названием работа обязана одной из его любимых цитат из Мопассана: «Беседа… Что это такое? Чудо!». A Conversation – большое сочинение, состоящее из пяти частей, которым Тим придал просто номера, как в академической музыке. Сходство с ней этим не ограничивается. По форме эта работа также близка к классике, но по содержанию – это полнокровный биг-бэндовый джаз. В отличие от многих, Хаганс видит игру оркестра не традиционными секциями, а перекличкой внутриоркестровых мини-ансамблей. Это, впрочем, не мешает оценить много ярких сольных партий в каждой из частей. Особо тут надо отметить пианиста Сандецкого, баритон-саксофониста Буха, да и самого Хаганса. Не простая, но яркая музыка для истинных ценителей – так я бы резюмировал впечатления от этого альбома.
© & (p) 2021 Waiting Moon Records
5 tks / 68 mins
(Tim Hagans – tp, cond; Fiete Felsch, Frank Delle, Peter Bolte, Daniel Buch, Christof Lauer – sax; Ingolf Burkhardt, Clause Stötter, Stephan Meinberg, Thorsten Benkenstein – tp; Klaus Heidenreich, Dan Gottshall, Stefan Lotterman, Ingo Lahme – tb; Jukkis Uotila, Marcio Doctor – perc; Ed Harris – g; Ingmar Heller – b; Vladyslav Sendecki – p;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия,
США
музыкальный стиль
академическая музыка,
мэйнстрим
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