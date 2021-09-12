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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Bob Gorry / Pete Brunelli / Peter Riccio - GoBruCcio

12.09.2021

Bob Gorry / Pete Brunelli / Peter Riccio - GoBruCcio
Примерно год назад мы уже совершали виртуальное путешествие в Нью-Хэйвен, Коннектикут, чтобы послушать, как здесь играет фри-джаз трио Венс Прови-Боб Горри-Пол Гунсберг в альбоме Collective Expression. Тогда это было взаимодействие гитары, трубы и ударных. И вот, новая встреча с одним из участников той записи. Это гитарист Боб Горри, руководитель местного New Haven Improvisers Collective (легко заметить, что название лейбла NHIC Records прямо с ним связано). На этот раз Боб работает в классическом гитарном трио с басистом Питом Брунелли и ударником Питером Риччо, а название нового альбома они сложили из частей своих фамилий: GoBruCcio.

Брунелли и Риччо – друзья детства, и не раз играли вместе. Горри и Брунелли также работали вместе в ансамбле Mayhem Circus. А вот все трое они играют в этом альбоме впервые. Играют сорокавосьминутную программу, в которую поместилось пять довольно длинных совместно сочиненных композиций. Практически все они могут быть отнесены к фри-джазу, хотя не раз, особенно в Magic City Madness в музыке трио ощутимо влияние рока. Но это лишь интонационные тучки, набегающие на чистое фри-джазовое небо. В игре лидера трио Боба Горри вы не услышите ни характерного для рока утяжеления звука, ни лиричных глиссандо а-ля Карлос Сантана. Он работает в своей манере: короткие, отрывистые звуки, свободное развитие, когда у слушателя мало шансов предугадать, что ждет его в следующее мгновение. На первый взгляд может показаться, что Брунелли и Риччи остаются в тени своего лидера. Но попытайтесь прослушать любую из пьес, сконцентрировавшись на работе ритм-группы, и вы поймете, что это далеко не так. GoBruCcio – это коллективное творчество, характерное для джаза свободной формы, тем оно и интересно.

Одно лишь так и осталось для меня загадкой. Музыканты поместили на обложку своего альбома угрожающего вида скорпиона. Поначалу я подумал, что кто-то из них (или все вместе) – скорпионы по знаку зодиака, как и я. Но на внутренней стороне конверта оказалась еще и цитата из древнеиндийского философа и политика Чанакьи: «Яд есть в клыках змеи, во рту мухи, в жале скорпиона, но злой человек им переполнен». К чему бы это? Может быть, это о джазовых критиках?

© & (p) 2021 NHIC Records

5 tks / 48 mins

(Bob Gorry – g; Pete Brunelli – b; Peter Riccio – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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