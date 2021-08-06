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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Brandon Goldberg - In Good Time

06.08.2021

Brandon Goldberg - In Good Time
Давно ли весь джазовый мир рукоплескал вундеркинду-пианисту Джои Александеру из Индонезии? В 12 лет Джои выпустил свой дебютный альбом (сегодня в его дискографии их уже пять), а ныне является весьма успешным джазовым музыкантом в США. Но время вундеркиндов продолжается! Представляем вам юное дарование из Майами, Флорида, 15-ти летнего Брендона Голдберга с его вторым альбомом In Good Time. Он тоже пианист и тоже начинал «по графику Александера»: в 12 лет Брендон удивил Америку дебютным альбомом Let’s Play! (2019), принятым, естественно, с большим энтузиазмом. Правда, если Александер в дальнейшем каждый год выпускал по новому альбому, то Голдберг последующие годы посвятил концертным турам, проникновению в топ-программы на ТВ и сбору разнообразных престижных наград. До второго альбома дело дошло только в 2021 году.

In Good Time записан в формате квинтета. Самое известное имя в этом составе – легендарный ударник Ральф Питерсон, для которого участие в этом проекте стало одной из последних записей: музыкант ушел из жизни в этом году после шестилетней борьбы с онкологическим заболеванием. Вместе с басистом Кертисом состав дополняют трубач Джош Эванс и саксофонист Стейси Диллард. В финишном треке Голдберг играет с гостем проекта – трубачом Антуаном Дрие. Программа альбома составлена как из собственных композиций лидера квинтета, так и из популярных джазовых стандартов.

Стилистически музыка Голдберга – это типичный современный мэйнстрим. Честно говоря, я бы предпочел видеть в столь юном музыканте больший порыв к эксперименту, но Брендон уютнее чувствует себя в этой стилевой нише и, надо признать, обустраивает ее совсем не по-детски. Как композитор, это вполне зрелый музыкант, со своим креативом – послушайте, к примеру, стартовую Authority или лиричную пьесу Time (самую большую на диске – десять с половиной минут). В качестве бэнд-лидера, Брендон мудро предоставляет широчайшее поле для самовыражения коллегам: в альбоме немало «вкусных» соло, в том числе и от Питерсона. Ну и, наконец, Голдберг-пианист. Тут для меня пробным камнем послужили знаменитый стандарт Телониуса Monk's Dream, а также композиция Someone To Watch Over Me. И мастерство 15-ти летнего парня действительно впечатляет. Игра Брендона на электроинструменте, например, в Stella By Starlight, столь сильного впечатления не произвела. Закончит этот текст хочется словами критика из JazzTimes Кена Фрэнклинга, оценивавшего еще тот, дебютный альбом Брендона Голдберга: «Он понимает основы и нюансы того, как делают джаз – и свингует, как сумасшедший в отличной компании своих партнеров по трио».

© & (p) 2021

10 tks / 67 mins

(Brandon Goldberg – p, Fender Rhodes; Luques Curtis – b; Ralph Peterson – dr; Josh Evans – tp; Stacy Dillard – sax; with Antoine Drye – tp (tk 10);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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