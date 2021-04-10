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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Charnett Moffett - New Love

10.04.2021

Charnett Moffett - New Love
Весьма известный американский басист Чарнетт Моффетт (р.1967), джазмен во втором поколении (его отец Чальз Моффетт был ударником), играл с уймой звезд: тут и Уинтон Марсалис, и Орнетт Коулмен, и Диззи Гиллеспи, и Арт Блэки, и Херби Хэнкок и участвовал в записи более двухсот альбомов. Свою собственную дискографию он открыл в 1987 году записью для Blue Note Records, а с 2008 года прочно сотрудничает с Motema Music. Представляемый сегодня альбом New Love, чья обложка заставляет вспоминать белоснежную чистоту «белого двойного» Beatles, - уже 17-й для Чарнетта и 7-й под логотипом Motema.

Если попытаться кратко характеризовать New Love, то я назвал бы его альбомом джазовых песен. И дело тут не в формате треков – большинство из них длятся три-четыре минуты, - и, конечно же, не потому, что в трети из них Чарнетт Моффетт действительно поет. Просто каждая из композиций настолько напевна и мелодична, ничуть не теряя при этом в очень даже агрессивной и четкой ритмике, что их и воспринимаешь, как инструментальную песню. При этом аура всех композиций очень позитивна: это светлый мир, где царят радость и, конечно же, любовь. Возможно, и название альбома, и такая аура связаны с тем, что многолетний партнер Чарнетта, основательница лейбла Motema и гитаристка Яна Герцен, в настоящее время является еще и его невестой.

Первые пять треков Моффетт играет в формате трио с Герцен и ударником Кори Гарсия. Чарнетт использует безладовую бас-гитару, причем старается работать преимущественно в низкой части регистра. Главной «фишкой» композиций становится его дуэт с Герцен. Бас-гитара и гитара то играют в унисон и необыкновенно лирично – как в баховской чистоты формы композиции Little Flowers, то переходят к контрапункту. Композиция Higher Dimensions выдержана в рамках хармолодической теории Орнетта Коулмена, теоретические идеи которого очень важны для Чарнетта – похоже, и имя ему джазмен-отец дал в честь этого музыканта. В двух треках Гарсию сменяет за ударными Малик Коли, до недавнего времени работавший с покойным Уоллесом Роуни, а практически в половине композиций из второй части альбома к трио присоединяется саксофонист Ирвин Холл. Именно в этих треках и Моффетт, и Герцен присоединяют свой вокал к голосу духового инструмента. Но общее настроение альбома от этого не меняется, как не меняется и весьма положительное впечатление, которое он оставляет. Рекомендую!

© & (p) 2021 Motema Music

12 tks / 50 mins

(Charnett Moffett - fretless el.b, voc (tks 9–12); Jana Herzen – g, voc (tks 10–12); Corey Garcia - dr (tks 1-7,9,10,12)’Malick Koly – dr (tks 8,11); Irwin Hall – ts (tks 6, 7,11), ss (tks 8,11), alto fl (tk 9);)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз

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