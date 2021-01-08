Janinah Burnett - Love The Color Of Your Butterfly
08.01.2021
Если вам показалось, что женщина на обложке этого альбома напоминает оперную диву, то вы не ошиблись. Джанина Барнетт – действительно оперная дива. Что, в таком случае, делает этот альбом на джазовом сайте? – спросит удивленный читатель. Для ответа на такой вопрос надо хотя бы кратко рассказать о биографии Джанины.
Она – дочь известного джазового ударника Карла Барнетта и с детства была знакома с такими музыкантами, как Хорэс Сильвер, Ширли Хорн или Фредди Хаббард. Так что, джаз вошел в ее плоть и кровь еще в раннем возрасте. Но сама она выбрала академическую музыку и, получив степень в Eastman School of Music, стала оперной певицей. Не буду описывать все шаги в ее карьере, но приглашение в состав Метрополитен-Опера и исполнение ряда ведущих партий, выступления на многих знаменитых сценах говорят сами за себя. Поразительно, но ее сопрано не менее успешно звучит и на сценах бродвейских музыкальных театров в самых популярных мюзиклах.
В альбоме Love The Color Of Your Butterfly Джанина Барнетт поставила перед собой весьма амбициозную задачу: соединить оперу с джазом и другими видами американской музыки. В его программе музыка Бизе и Пуччини звучит наравне с музыкой Гершвина, Эллингтона и Фэтса Уоллера. What Is This Thing Called Love Коула Портера перемежается фрагментами хабанеры из оперы «Кармен». Барнетт поет вокализ T.G.T.T. из концертов духовной музыки Эллингтона, а в Lament/Strange Fruit идет по стопам Билли Холидей, сделавшей эту песню знаменитой. Лично же для меня вершиной этого альбома стало вдохновенное исполнение спиричуэлла Keep Your Eyes On The Prize (Вы можете увидеть клип с этим треком прямо сейчас).
Создавать этот альбом Джанине помогала команда джазовых музыкантов, включая такого известного пианиста, как Крисчен Сэндс и продюсировавшего проект ударника Тириона «Тэнк» Гулли. Издает она альбом на собственном лейбле, уже название которого сочетает два направления ее творчества: Clazz Records. Названием же альбом обязан матери Джанины, которая когда-то учила дочь: «Ты не можешь быть какой-то другой бабочкой, люби цвет своей бабочки».
Что и говорить, цвет бабочки Джанины Барнетт вызывающе необычен. Не уверен, что этот альбом будет принят «на ура», как в сфере академической музыки, так и в рядах любителей джаза. Но смелость певицы вызывает уважение: Джанина любит цвет именно своей бабочки…
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