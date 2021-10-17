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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Jean-Jacques Rojer - Soko

17.10.2021

Jean-Jacques Rojer - Soko
Рядом с огромными «плавильными котлами», где смешиваются разные народы и расы – США, Канадой, Бразилией, история с географией разместили малую «экспериментальную лабораторию» с аналогичными целями. Кто только не оставил свой след на Антильских островах в Карибском море! Разные европейские народы: англичане, испанцы, французы, голландцы, конечно же, африканские рабы, которых завозили сюда вышеупомянутые «цивилизованные нации», конечно же, индийцы и китайцы, которых гнала сюда нужда и поиск куска хлеба, и, увы, в значительно меньшей степени, коренные индейцы, почти полностью истребленные пришельцами из Европы. Это смешение народов дало удивительные плоды в области культуры. Музыка и танцы этого региона получили сегодня известность во всем мире. Рэгги и ска с Ямайки, калипсо с Тринидада, зук с Мартиники и Гваделупы, не говоря уже о меренге из Доминиканы и кубинских сальсе и румбе. Но сегодня, вместе с гитаристом и композитором Жан-Жаком Роже мы отправляемся в другое экзотическое место по соседству – на остров Кюрасао!

Собственно говоря, Жан-Жак сегодня живет и работает преимущественно в Амстердаме, но родился и вырос он именно на Кюрасао, крохотном острове, самоуправляемом государстве под эгидой Нидерландов (проще говоря – бывшей голландской колонии). Он – потомственный музыкант и композитор (уже в шестом поколении!), но, в отличие от своих предков-пианистов, его инструментом стала гитара, а сферой интересов – рок, а затем джаз. Жан-Жак Роже получил музыкальное образование сначала в Университете Нидерландских Антильских островов, а затем в Королевской консерватории в Гааге, стал постоянным участником различных джазовых концертов и фестивалей на Кюрасао и в метрополии. Встреча на одном из фестивалей с продюсером из Нью-Йорка Брайаном Бахусом и привела к появлению альбома Soko, изданного лейблом из Нью-Йорка Sunnyside Records.

Записывался он командой смешанного состава: рядом с Роже – его земляк, перкуссионист Пернель Сатурнино, а остальные трое участников ансамбля – американцы, среди которых выделяется, конечно, очень известный джазовый ударник Джефф Тэйн Уоттс. Soko в переводе с суахили означает «рынок», и имитация многоголосого рыночного гомона только усиливает африканский дух титульной композиции. А открывает альбом пьеса с другим настроением: в Zumbi диалоги гитары и вибрафона выстроены на основе традиционного для Кюрасао музыкального стиля ди зумби (признаюсь честно – если бы не пресс-релиз, я бы его не узнал). И в дальнейшем программа альбома выглядит пестрым ковром, где джаз затейливо переплетен с афро-карибскими и латинскими мотивами. Это касается практически всех треков, включая и интерпретацию классического джазового стандарта Курта Вайля Speak Low. Я не уверен, что альбом станет для буквально каждого слушателя откровением, но его познавательная ценность и расширение представлений о карибском этно-джазе – несомненны.

© & (p) 2021 Sunnyside Records

11 tks / 58 mins

(Jean-Jacques Rojer – g, perc; Warren Wolf – vibe; John Benitez – ac. b; Jeff "Tain" Watts – dr; Pernell Saturnino – perc;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/jean-jacques-rojer-soko/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Кюрасао
музыкальный стиль
Латинский джаз


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