SEV Trio - Far From Close

Дмитрий Илугдин (р.1977) – один из самых ярких представителей поколения сорокалетних в российском джазе. Счастливый возраст! Уже есть имя, есть общепризнанное мастерство, накоплен богатый опыт – тут и учеба в классе Игоря Бриля, и ...