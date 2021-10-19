SEV Trio - Far From Close

Удивительным образом пандемия повлияла на активность джазовых музыкантов. Лишенные возможности живых выступлений в период локдауна, запертые в стенах своих домов, многие из них не перестали творить и все чаще начали – в одиночку или группами – создавать альбомы, в которых каждый записывал свою партию отдельно от партнеров. Таких альбомов в редакционной почте сейчас очень много. Far From Close от SEV Trio, сетевой релиз которого на Anelia Records состоится в конце ноября, пополнил этот список.
Линк к альбому прислал старый друг нашего сайта, греческий гитарист Тассос Спилиотопулос. История появления этого альбома и самого коллектива SEV Trio выглядит следующим образом. Зимой 2021 года все трое будущих участников ансамбля находились в изоляции в своих домах: басист Михаил Эвдемон и ударник Панос Вассилопулос – в Афинах, а перебравшийся восемь лет назад из Англии в Швецию Спилиотопулос – в Стокгольме. Панос предложил двум другим музыкантам сделать несколько видео. Михаил и Тассос, когда-то учившиеся вместе, до сих пор друг с другом не играли. Идея была принята с энтузиазмом. Музыканты записали три видеотрека с музыкой Майкла Брекера, Авишаи Коэна и Алана Холдсуорта. Результат так впечатлил всех троих, что сотрудничество решено было продолжить. Так родился ансамбль SEV Trio, немедленно приступивший к работе над своим дебютным альбомом Far From Close.
В программу из восьми треков вошло по четыре композиции Спилиотопулоса и Эвдемона. И если в целом музыку трио можно условно отнести к музыке фьюжн, то, надо сказать, авторский почерк у обоих композиторов разный. Тассос тяготеет к неторопливым, плавно развивающимся, философски-медитативным темам, его вещи можно назвать этаким «нежным джаз-роком», сближающимся с эмбиентом. Возможно, манера игры Спилиотопулоса определяет такой уклон. Тассос любит играть чистым, прозрачным звуком (не случайно одна из его композиций так и называется: Clarity), не использует какие-либо эффекты, каждая взятая им нота звучит долго и, кажется, гитарист прослеживает ее путь, прежде, чем послать за ней следующую. Панос и Михаил в этих пьесах добавляют не столько драйв, сколько некую ритмическую опору для импровизаций Тассоса. Пожалуй, наиболее гармонично это получилось в Feral Dance. Эвдемон предпочитает музыку более энергичную. Это особенно заметно в таких пьесах, как Fast Peter и Sweet Exposure, где интересен диалог гитары и ударных. А финальный The Blues – это настоящий блюз, с жесткой ритмической структурой, в котором гитара Тассоса доказывает, что она может звучать и совсем по-другому.
Мне показалось, что музыкантам SEV Trio комфортно и интересно работать друг с другом. Подтверждением тому стал концертный тур (наконец-то!) по Греции в августе 2021 года. Все это внушает надежды, что за дебютным альбомом последуют новые.
© & (p) 2021 Anelia Records
8 tks / 38 mins
(Tassos Spiliotopoulos – g; Michael Evdemon – b; Panos Vassilopoulos – dr;)
Линк предоставил Tassos Spiliotopoulos
Леонид АУСКЕРН