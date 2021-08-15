Sean Conly - The Buzz

Этот жизнерадостный молодой человек на обложке – чилийский гитарист, композитор и бэнд-лидер Бенджамин Шнаке. И название альбома подстать его настроению: «Радость игры». Эта радость живет в Бенджамине, уроженце Сантьяго, с ранних лет, со ...