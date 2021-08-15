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Sean Conly - The Buzz
15.08.2021
Американский басист, аргентинский пианист и кубинский барабанщик записали вместе альбом The Buzz, который появится на лейбле 577 Records в начале октября. На его обложке, однако, стоит только одно имя: Шон Конли. Дело в том, что большая часть (шесть из десяти, включая бонусный трек) композиций в его программе сочинена именно Конли, а остальные принадлежат разным авторам, среди которых мы видим такие имена, как Сэм Риверс и Пол Мотиан. Для Шона Конли The Buzz – первая запись на 577 Records, для Лео Дженовезе – вторая, а для Франсиско Мела – уже третья, причем его предыдущий альбом Music Frees Our Souls, Vol. 1 мы освещали совсем недавно. Остается добавить, что имена Конли и Дженовезе ранее у нас не фигурировали.
Шон Конли в прошлом году отметил пятидесятилетний юбилей. Становление Шона, как музыканта, прошло в Канзас-Сити, где он играл у короля местной джазовой сцены Ахмада Алаадина. После переезда в Нью-Йорк он переиграл со множеством известных музыкантов и как сайдмен, и как бэнд-лидер или один из лидеров. 42-хлетний Лео Дженовезе постигал тонкости джаза сначала на родине, в Аргентине, а затем в бостонском колледже Беркли. Он с 2005 года концертирует и записывается с Эсперанцей Сполдинг и его имя начало громко звучать именно в этой связи. Сегодня у Лео есть и собственные работы, достаточно тепло принятые критикой. Играл он и в The Crash Trio Франсиско Мелы, но краткую информацию о Франсиско можно найти в упомянутой выше рецензии на его предыдущую работу, так что здесь мы на этом останавливаться не будем.
В рамках традиционного для джаза формата фортепьянного трио музыканты предлагают нашему вниманию музыку отнюдь не традиционную. Это весьма современный и тем привлекательный джаз, где заранее сочиненная музыка плавно переходит в чистую импровизацию, а стилистика, с моей точки зрения, колеблется между мейнстримом и авангардом. Конли в принципе не чурается и бас-гитары, но в данном случае предпочел чистую акустику: он играет только на контрабасе, а Дженовезе – только на фортепьяно. Хорошее представление об альбоме дает уже стартовая пьеса The Jake Leg, где Лео задает простенькую тему, которую затем музыканты очень интересно обыгрывают. Игра Дженовезе часто оставляет впечатление, что работают сразу два пианиста: настолько по-разному действуют его левая и правая рука – очень эффектно! Контрабас Конли задает импульс всему развитию и в Good Idea, и в пьесе его давнего партнера по другим проектам Майкла Аттиаса From C to Sea, а в финальной Send In The Clowns Сондхайма играет очень лиричное соло в сопровождение фортепьяно. В единственном случае, в пьесе Риверса Euterpe, как бы отдавая дань древнегреческой музе лирической поэзии и музыки, Конли берет в руки смычок, что придает звучанию характерный академический привкус, внося дополнительные штрихи в разнообразие программы. The Buzz стоит услышать – очень достойный и привлекательный альбом!
© & (p) 2021 577 Records
10 tks / 44 mins
(Leo Genovese – p; Sean Conly – b; Francisco Mela – dr;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина,
Куба,
США
музыкальный стиль
современный джаз
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