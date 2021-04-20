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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Camila Nebbia & Axel Filip - Colibrí Rojo

20.04.2021

Camila Nebbia & Axel Filip - Colibrí Rojo
Уже второй раз знакомясь с творчеством аргентинской саксофонистки Камилы Неббия (до того доводилось слушать и рецензировать альбом трио Неббия / Керен / Джекобс In another night, in another world), вновь убеждаюсь в зрелости таланта и необычайной креативности этой еще весьма молодой исполнительницы. А вот ее партнера – ударника и синтезаторщика Акселя Филипа – слушаю впервые.

В дуэте Камила и Аксель представили короткую, на двадцать минут звучания, программу с очень подоходящим названием: Colibrí Rojo («Красный колибри»). Почему подходящим? Наверное, потому что одиннадцать ее треков очень невелики по времени звучания: только одна пьеса En el alto desierto звучит более пяти минут, а самая короткая, которая так и называется Colibrí – всего семь секунд. Ну, а эпитет «красный» по крайней мере в русском языке является синонимом другого слова: «красивый». И импровизации дуэта действительно красивы (мой фаворит здесь мелодичный трек Volada) и интересны.

Камила и Аксель предлагают нам бескомпромиссный фри, где последовательность саксофонных пассажей, коротких барабанных брейков и звуковых эффектов диктуется только воображением музыкантов и их внутренним состоянием. А в такой пьесе, как Ojos cerrados под аккомпанемент синтезатора мы неожиданно слышим речитатив Камилы. Тембровые метаморфозы и структурные изменения будут ждать вас практически в каждой из композиций. При этом авангард от этого дуэта совсем не выглядит чем-то супер-заумным и оторванным от земных реалий. Неббия и Филип словно предлагают нам включиться в веселую и необычную игру с весьма туманными правилами, которой они сами владеют в совершенстве. Присоединяйтесь!

© & (p) 2021 ears&eyes Records

11 tks / 22 mins

(Camila Nebbia – ts, effects; Axel Filip – dr, synth;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
авангард

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