Ryan Oliver - Ryan Oliver With Strings

Несколько запоздалый обзор альбома, вышедшего в 2021 году. А в году нынешнем саксофонист из канадского города Виктория, Британская Колумбия, Райан Оливер уже был отмечен Музыкальной премией Западной Канады, как номинант на титул «джазовый музыкант года». Добавим, что есть у него и номинация на Джюно, канадский эквивалент премии Грэмми. Тонкости искусства джаза Оливер постигал в Амстердаме, Торонто, Нью-Йорке. В течение 15 лет он выступал с известной канадской группой Shuffle Demons, элегантно соединявшей фри-джаз с хип-хопом. В своем новом, третьем по счету в личной дискографии альбоме Райан также обратился к соединению разных музыкальных стихий: характерного джазового звучания со струнными, куда более привычными в академической музыке. Правда, в истории джаза такие эксперименты уже давно не новость, и требуется немало креативности, чтобы сказать нечто новое в таком симбиозе. Мне кажется, Райану Оливеру это удалось.
На одну чашу весов он положил классическое джазовое фортепьянное трио, пригласив к участию в проекте очень известных в Канаде музыкантов – пианиста Берни Сененски, басиста Нила Свейнсона и ударника Терри Кларка. На другую был брошен большой струнный ансамбль из двенадцати человек: восемь скрипок, два альта и две виолончели. Заметим, чаще джазмены приглашают менее масштабные коллективы, обычно струнные квартеты. А модератором, обеспечивающим идеальное равновесие в звучании обеих сторон, стал сам Райан Оливер, точнее голос его тенор-саксофона. Тут нельзя не назвать еще одно имя: Марк Кроуфорд. Этот человек сделал аранжировки для столь нестандартного состава восьми композиций Оливера, а также принес в проект одну собственную композицию, посвященную Астору Пьяццоле: Tango For Astor. Кроме того, в программу альбома вошел и один стандарт: пьеса Хэролда Арлена Somewhere Over The Rainbow, прославившая в свое время Джуди Гарланд композиция из мюзикла «Волшебник страны Оз».
Собственные композиции Оливер характеризует, как отражение людей, мест и опыта, повлиявших на его жизнь и музыку. Наверное, самой дорогой для него в этой коллекции стала пьеса Blues For Josie Rose, сочиненная в честь рождения дочери. Надо отметить, что все девять композиций Райана ранее в записи не звучали, они дебютировали именно в Ryan Oliver With Strings. Помимо упомянутых, хотелось бы отметить в этой коллекции такие треки, как The Ballad Of Buffalo Bill, Macbeth и эффектную финальную Walk On Up The Road. Когда в джаз приходят струнные, это порой придает музыке излишнюю слащавость, вызывающую отторжение у истых джазфэнов. Оливеру и Кроуфорду счастливо удалось избежать этого явления. Баланс ритм-группы и струнных идеален, и в этом главная заслуга Оливера бэнд-лидера, а виртуозность его техники в игре на тенор-саксофоне придала альбому особый блеск. Думаю, Райан вправе занести этот альбом к числу своих больших удач.
© & (p) 2021 Cellar Music
10 tks / 57 mins
(Ryan Oliver – ts; Bernie Senensky – p; Neil Swainson – b; Terry Clarke – dr; Andrea Siradze, Colleen Venables, Elyse Jacobson, Llowyn Ball, Ken Lin, Molly Mackinnon, Jitendra Bearisto, Madeline Hocking – vi; Genevieve Mackay, John Kastelic – viola; Finn Manniche, Doug Gorkoff – cello;)
Линк предоставил Ryan Oliver
Леонид АУСКЕРН