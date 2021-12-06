Roswell Rudd & Duck Baker - Live

Эта встреча Северной и Южной Америк состоялась в одной из студий Бруклина, но ее истоки были заложены пятнадцатью годами ранее в Буэнос-Айресе. В 2005 году общий приятель познакомил аргентинского пианиста Эрнесто Ходоса и прибывшего в ...