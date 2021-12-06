Roswell Rudd & Duck Baker - Live

Этот альбом, изданный Dot Time Records в серии «Легенды» весьма интересен по многим причинам. Первая и самая главная – здесь играет выдающийся джазовый тромбонист Розуэлл Радд (1935-2017). Вторая – очень необычный саунд: сочетание гитары и тромбона. В дуэте с Раддом здесь играет большой мастер игры на гитаре в стиле фингерстайл Дак Бейкер (р.1949). Наконец, на лейбле кропотливо отобрали только не издававшиеся ранее концертные записи дуэта: пять треков были записаны в Нью-Йорке в 2002 году и столько же в Альбукерке, Нью-Мексико в 2004 году.
В те годы Розуэлл Радд переживал вторую молодость и находился на пике популярности. Музыкант, большая часть карьеры которого была связана с фри-джазом (он играл с Сесилом Тейлором, Доном Черри, Джоном Чикаи, Стивом Лэйси и особенно много с Арчи Шеппом), удостоился в 1999 году двух номинаций на Грэмми, а в следующее десятилетие неоднократно признавался Ассоциацией джазовых журналистов тромбонистом года (2003-05, 2009-10). Его партнер по дуэту Ричард Ройял «Дак» Бейкер довел до совершенства технику игры на акустической гитаре, одновременно ведя партии соло, ритм-гитары и бас-гитары. Этот стиль именуют фингерстайл. Бейкер – настоящий универсал, играл он и фри-джаз, но более всего известен своим исполнением фолк-музыки, особенно ирландской и шотландской, а также блюграсс и блюз.
Программа альбома собрана из произведений Телониуса Монка и Херби Николса (последнему Бейкер посвятил в свое время отдельный альбом). Исходя из стилистических предпочтений музыкантов можно было бы ожидать в их исполнении нечто близкое фри-джазу или бопу. Но на удивление в очень многих пьесах программы можно услышать джазовую традицию, особенно в таких пьесах, как The Happenings, Buddy Bolden’s Blues, Bemsha Swing и Melancholy People. Поневоле вспомнишь, что когда-то Радд начинал свою карьеру именно с исполнения традиционного джаза. Конечно, отдали дань музыканты и авангарду, например, в A Bouquet for JJ, что сделало программу весьма разнообразной. Конечно, «изюминкой» проекта стали импровизации Радда на тромбоне. Этот инструмент редко сравнивают со звучанием человеческого голоса, но в исполнении Розуэлла Радда тромбон буквально поет. Радд демонстрирует просто головокружительную сонористику при деликатном ассисте со стороны Бейкера. Dot Time Records сделал отличный подарок поклонникам уникального таланта Розуэлла Радда, музыканта, чья игра заметно отличалась от работ других видных тромбонистов – от Джей Джей Джонсона до Альберта Мангельсдорфа.
© & (p) 2021 Dot Time Records
10 tks / 62 mins
(Roswell Rudd – tb; Duck Baker – g;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН