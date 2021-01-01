Marty Elkins / Mike Richmond - ‘Tis Autumn

Возможно, кого-то это удивит, но мне альбом ‘Tis Autumn показался исключительно эстетским. Нужно хорошо знать и любить джаз и его историю, чтобы получить настоящее удовольствие от этой работы, где певица Марти Элкинс поет джазовые стандарты очень далеких времен: самый «молодой», стартовый трек Old Devil Moon датируется 1947 годом, а самый старый, When the Red, Red Robin Comes, Bob, Bob, Bobbin’ Along был написан Харри Джонсоном еще в 1926 году! Мне ранее доводилось рецензировать на нашем сайте альбом Элкинс 2015 года Walkin’ By the River, где она также исполняет стандарты, но в сопровождении джазового комбо, на сей же раз Марти аккомпанирует только один человек – басист Майк Ричмонд, что уже само по себе выделяет эту работу в ряду многих других своей необычностью.
Марти Элкинс посвятила всю свою творческую жизнь исполнению старых джазовых стандартов, ей близок традиционный свинговый джаз, она прекрасно чувствует эту музыку и умеет в интимной клубной атмосфере передать красоту этих мелодий, особенно когда в их основе лежит блюз. Неудивительно, что она часто выступает в таких известных клубах Нью-Йорка соответствующей направленности, как Mezzrow или 55 Bar. При этом Марти удается каким-то непостижимым образом всякий раз находить нечто новое, близкое только ей, даже в таких широко исполняемых вещах, как I Ain’t Got Nothing but the Blues Дюка Эллинтона или Honeysuckle Rose Фэтса Уоллера. Для ‘Tis Autumn она нашла идеального партнера. Ричмонд – джазовый ветеран, отыгравший около тридцати лет со Стеном Гетцем, работавший с Гиллеспи, Коницем, Хендерсоном, Сильвером, Мэтини. Он один с успехом заменяет целый ансамбль, его контрабас тонко и деликатно подчеркивает особенности той или иной пьесы, чутко реагируя на движения голоса вокалистки. В отдельных треках, вроде Stairway to the Stars или My Mother’s Eyes, для усиления эффекта Ричмонд переходит с контрабаса на виолончель, что в контексте этих композиций выглядит столь же естественно, сколь и убедительно.
Обложка альбома ‘Tis Autumn, на мой взгляд, весьма продуманно отражает его содержание. Это не полноцветные фотографии исполнителей, а легкий, силуэтный, изящный графический рисунок – как раз для тех джазовых эстетов, кому придется по душе этот проект.
© & (p) 2021 Elktone Records
10 tks / 49 mins
(Marty Elkins – voc; Mike Richmond – b, cello;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН