Mauricio J. Rodriguez Project - Luz

Басист Маурисио Джей Родригес родился и сформировался, как музыкант на Кубе, много гастролировал в составе квартета Fervet Opus. В 1994 году он переехал в Венсуэлу, прподавал здесь в консерватории и играл с симфоническим оркестром, а в 2001 году уехал в США. Здесь он играл латинский джаз с несколькими коллективами (у Нестора Торреса, Даниэля Жирона, Томасито Круса и др.), а также стал основным автором для The Miami Symphony Orchestra и преподавал искусство игры на контрабасе. Его новый альбом Luz – это, конечно, латинский джаз, в котором Маурисио смог отыскать свои индивидуальные решения.
Для записи Luz он собрал большую команду исполнителей, включая солидную линию духовых, мощную перкуссию, вокалистов и виолочелиста. Плотная, хорошо продуманная программа из десяти треков включила четыре композиции самого Родригеса, три из которых носят название просто дней недели (Monday, Tuesday и Wednesday), такого де количества пьес венесуэльского композитора Вмсенте Вилории (включая титульную), композиции знаменитого земляка лидера Чучо Вальдеса Claudia и двух стандарта Роджерса и Харта My Funny Valentine. Сам Родригес играет на двух видах басовых гитар (шестиструнке и безладовой) и традиционном контрабасе.
Если попытаться очень коротко охарактеризовать впечатления от этого альбома, то я бы назвал его некоей реинкарнацией электрического периода раннего Чика Кориа времен Return To Forever. Тому способствуют и яркая мелодичность композиций, окрашенных в латинские тона, и отличная работа клавишника Карденаса и обоих саксофонистов – Захари Борнхаймера и Хорхе Пинело. Пожалуй, несколько менее интересными показались баллады, а номера с вокалом, несмотря на приятное впечатление от Адрианы Фостер, выглядеят в этой программе не то чтобы лишними, но совсем не обязательными. А в цнлом – очень приятный альбом, если не считать того, что нечто подобное ты уже слышал раньше…
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