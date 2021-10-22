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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Mauricio J. Rodriguez Project - Luz

22.10.2021

Mauricio J. Rodriguez Project - Luz
Басист Маурисио Джей Родригес родился и сформировался, как музыкант на Кубе, много гастролировал в составе квартета Fervet Opus. В 1994 году он переехал в Венсуэлу, прподавал здесь в консерватории и играл с симфоническим оркестром, а в 2001 году уехал в США. Здесь он играл латинский джаз с несколькими коллективами (у Нестора Торреса, Даниэля Жирона, Томасито Круса и др.), а также стал основным автором для The Miami Symphony Orchestra и преподавал искусство игры на контрабасе. Его новый альбом Luz – это, конечно, латинский джаз, в котором Маурисио смог отыскать свои индивидуальные решения.

Для записи Luz он собрал большую команду исполнителей, включая солидную линию духовых, мощную перкуссию, вокалистов и виолочелиста. Плотная, хорошо продуманная программа из десяти треков включила четыре композиции самого Родригеса, три из которых носят название просто дней недели (Monday, Tuesday и Wednesday), такого де количества пьес венесуэльского композитора Вмсенте Вилории (включая титульную), композиции знаменитого земляка лидера Чучо Вальдеса Claudia и двух стандарта Роджерса и Харта My Funny Valentine. Сам Родригес играет на двух видах басовых гитар (шестиструнке и безладовой) и традиционном контрабасе.

Если попытаться очень коротко охарактеризовать впечатления от этого альбома, то я бы назвал его некоей реинкарнацией электрического периода раннего Чика Кориа времен Return To Forever. Тому способствуют и яркая мелодичность композиций, окрашенных в латинские тона, и отличная работа клавишника Карденаса и обоих саксофонистов – Захари Борнхаймера и Хорхе Пинело. Пожалуй, несколько менее интересными показались баллады, а номера с вокалом, несмотря на приятное впечатление от Адрианы Фостер, выглядеят в этой программе не то чтобы лишними, но совсем не обязательными. А в цнлом – очень приятный альбом, если не считать того, что нечто подобное ты уже слышал раньше…



© & (p) 2021 Mauricio J. Rodriguez

10 tks / 47 mins

(Mauricio J. Rodriguez - six strings el.b, fretless el.b, b; Adrianna Foster, Jorge Quintero, Big Johnny Boffa – voc; Gabriel M. Hernández Cadenas – p; Ahmed Barroso – g; Zachary Bornheimer, Jorge Pinelo – sax; José M. Sardiñas – cl; Richie Viruet – tp; José Pradas – cello; Reinier Guerra, Lucio Vieira – dr; Orlando "Landy" Mosqueda - udú, afro-perc, timbal, cuban perc; Tomasito Cruz – bata dr; Andy Fornet – cajon;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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