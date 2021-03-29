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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Berta Moreno - Tumaini

29.03.2021

Berta Moreno - Tumaini
Если подыскивать самый яркий пример глобализации в современной музыке, то альбом Tumaini от Берты Морено подходит для этой цели просто идеально. Саксофонистка и композитор Берта Морено – испанка, уроженка Мадрида, которая живет и работает в Нью-Йорке. Вместе с ней этот альбом делали басист из Латвии (и судя по фамилии – явно со славянскими корнями) Максим Перепелица, французский барабанщик Рафаэль Панье, аргентинский перкуссионист Франко Пинна, кубинский пианист Мануэль Валера и, наконец, вокалистка из Гвинеи-Бисау Алана Синкей. Альбом, второй для Берты, навеян впечатлениями от волонтерской деятельности саксофонистки в Кении, и даже название его взято из языка суахили: Tumaini на этом африканском языке означает «Надежда».

Альбому Берта преподнесла еще и подзаголовок: The Afro-Jazz Soul Project. Надо сказать, очень точное определение. Африканские впечатления Берты породили музыку, где африканские мотивы часто легко угадываются: например, такие пьесы, как Dance или, само собой, Afrika. Но уже следующий за Afrika трек под названием The Beauty of the Slum или Mandhari I отправляют слушателя скорее в американские Мемфис или Детройт, заставляя вспоминать афроамериканскую музыку соул, чему немало способствует и вокал Аланы Синкей. Однако, и в первом, и во втором случае, все это звучит на основе джаза, с саксофонными импровизациями, с точной игрой клавишных и разнообразием ритмических рисунков. Уже первый альбом Морено Little Steps принес ей немало наград и высоких оценок в профессиональной прессе, включая DownВeat. Подозреваю, что ее новую работу, яркий трибьют Африке, очень позитивный по настроению и интересный по музыкальным идеям, ждет похожая судьба.

© & (p) 2021 Tiger Turn

10 tks / 47 mins

(Berta Moreno – sax; Maksim Perepelica – b; Raphaël Pannier – dr; Franco Pinna – perc; Manuel Valera – p, keyb; Alana Sinkëy – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Испания, Куба, Латвия, Франция, Гвинея-Бисау
музыкальный стиль
этно-джаз

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