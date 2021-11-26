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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Beledo - Seriously Deep

26.11.2021

Beledo - Seriously Deep
Нью-йоркский уругваец Беледо уже давно входит в круг музыкантов, связанных с лейблом MoonJune Records. Более того, его и шефа лейбла Леонардо Павковича связывает и личная дружба. Новый альбом этого гитариста, пианиста и композитора Seriously Deep, шестой в дискографии Беледо, был записан на MoonJune Records осенью 2020 года, пять лет спустя выхода предыдущей работы Беледо Dreamland Mechanism. Как это часто бывает у «мунджунистов», ансамбль Беледо, в данном случае трио, составили музыканты, чьи имена также можно встретить в каталогах релизов MoonJune. Это великолепный басист Тони Левин, ветеран, игравший в свое время и с Ленноном, и с Полом Саймоном, и с Боуи, и с King Crimson, а также ударник Кенни Гроховски, работавший с Джоном Зорном и Джоном Медески. В отдельных треках к трио подключались гости, среди которых мы найдем еще одного «мунджуниста», итальянского вокалиста Бориса Савольделли. А вот появление двух других гостей требует отдельных пояснений.

В далеком 1978 году в Монтевидео два приятеля, Беледо и Хорхе Камируага, игравшие тогда в местной фьюжн-группе, взахлеб слушали только что появившийся альбом Эберхарда Вебера Silent Feet, изданный на ЕСМ. 43 года спустя Беледо сделал в своей аранжировке четырнадцатиминутную композицию Вебера Seriously Deep титульной в новом альбоме, а декан консерватории в Монтевидео Камируага на вибрафоне поучаствовал в двух треках альбома, в том числе и в той самой пьесе Вебера. Певица из Ботсваны Кеарома Рантао ведет вокальную партию в композиции БеледоMama D, посвященной другой африканской вокалистке, покойной Дороти Масука из Южной Африки. Беледо написал и музыку, и текст песни, рассказывая о борьбе Масука за равноправие на ее родине. В другом треке с вокалом, A Temple In The Valley, напоминающем прогроковый эпик (почти одиннадцать минут звучания), Савольделли демонстрирует свой коронный скэт.

Да, и прог-рок, и музыку фьюжн, в равной степени, как, впрочем, и в других работах Беледо, трудно отделить друг от друга. Оба эти направления в равной степени близки уругвайскому музыканту, а его талант инструменталиста (в первую очередь все-таки гитариста) и классные партнеры делают Seriously Deep отличным подарком поклонникам этих направлений. В этом альбоме нет проходных пьес, каждая интересна по-своему, а импровизация отлично уживается с заранее сочиненной музыкой.

© & (p) 2021 MoonJune Records

7 tks / 61 mins

(Beledo – g, ac.p, synth; Tony Levin – b, bass g; Kenny Grohowski – dr; with Jorge Camiruaga – vibe (tks 1,4); Kearoma Rantao – voc (tk 2); Boris Savoldelli – voc (tk 6);)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН
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