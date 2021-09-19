Benjamin Deschamps - Augmented Reality

Новое для нашего сайта имя – саксофонист и композитор из Монреаля Бенжамин Дешам. Встреча с ним происходит на четвертом альбоме в его личной дискографии, который увидит свет в конце ноября. Дешам получил академическое образование, но все же предпочел карьеру джазмена. Начинал он с участия в таких коллективах, как Rachel Therrien Quintet, Odd Lot (Jacques Kuba Séguin), the Joe Sullivan Big Band, the Orchestre national de jazz de Montréal и JazzLab Orchestra – эти названия мало что говорят человеку, не следящему постоянно за событиями на канадской джазовой сцене. Первый альбом Дешама в качестве лидера, What Do We Know, вышел в 2014 году, потом последовали Demi-Nuit (2017) и No Codes (2018). Музыкант был отмечен рядом престижных наград: дважды, в 2017 и 2018 годах он был удостоен звания Révélation jazz Radio-Canada, а в 2019 году получил Гран-при на джазовом фестивале в Монреале. По этим фактам можно судить, что карьера музыканта явно идет в гору. Возможно, новый альбом Augmented Reality станет для него еще одной ступенькой к успеху.
Этот альбом записан в формате электро-акустического секстета. Пианист Шарль Трудель помимо акустического фортепьяно много играет на различных клавишных и синтезаторах, басист Себастьен Пеллерин оперирует как бас-гитарой, так и контрабасом, а секстетом ансамбль Дешама стал за счет привлечения электро-гитариста Николаса Феррона. Бенжамин подготовил полностью авторскую программу с собственными композициями и аранжировками и открыл ее энергичным пост-боповым номером Unfinished Business, где под темповую работу ритм-группы его яркое саксофонное соло сменяет сольная партия клавишных, чтобы затем вновь уступить место саксофону. Но уже следующие пьесы обозначают дрейф от пост-бопа в несколько ином направлении. Сначала это будет сложная, несколько мистическая по своему духу композиция в двух частях Healing Chant: The Incantation и Healing Chant: The Resurrection, где Дешам демонстрирует и свое искусство игры на бас-кларнете, а вот начиная с Opinions музыка все больше и больше приобретает черты нео-фьюжн – во многом из-за гитарных партий Феррона (помимо Opinions он еще очень хорош в финальной Fearless). Саксофон Дешама в новых реалиях чувствует себя весьма комфортабельно – и в перекличке с гитарой и тромбоном в Opinions, и в утяжеленной ритмической структуре, заданной клавишами в титульной композиции. Особое место в программе принадлежит композиции Amitiés oubliées – единственном треке, где появляется еще и человеческий голос - вокал без слов от Валери Сольнье. Саксофон лидера здесь звучит необыкновенно лирично, удачно поддерживая дуэт с вокалисткой. Пресс-релиз называет источником вдохновения Бенжамина Дешама манеру игры таких саксофонистов, как Донни МакКаслин и Бен Вендел. Предоставляю слушателю судить насколько справедлива такая оценка.
И еще о слушателях. На титульной странице своего сайта в Сети Дешам поместил такую лестную оценку Стенли Пина: «Дешам и его музыканты влекут нас к неизведанным землям, которые будут рады открыть для себя меломаны». Если говорить о стилистике музыки, представленной в Augmented Reality, то эти земли я бы не назвал совсем уж неизведанными. Другой вопрос, что, как в географии, так и в музыке, не бывает двух совершенно одинаковых мест. И тот музыкальный пейзаж, который простирает перед нами Бенжамин Дешам, действительно красив, изящен и разнообразен, это одно из тех мест, где хочется побывать снова.
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