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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Max Highstein - Tiptoes

11.05.2021

Max Highstein - Tiptoes
Игривая обложка, игривое название пьесы и альбома (Tiptoes по-английски – это кончики пальцев ног) – это все второй альбом американского мультиинструменталиста и композитора из Лос-Анджелеса Макса Хайстайна. Музыка окружала его с детства: отец Макса был врачом, художником и музыкантом. В известном смысле Макс пошел по его пятам, так как является музыкантом с двумя степенями по психологии, а джаз и академическое фортепьяно изучал в Годдард-колледже в Вермонте. Хайстайн никогда не видел жестких стилистических границ: ему в равной степени были интересны Моцарт и Колтрейн, Леннон и Джими Хендрикс. Возможно, поэтому его дебютный альбом Touch The Sky, and Stars понравился самым разным людям. Думаю, аналогичная судьба ждет и Tiptoes.

Для его записи Макс привлек прекрасных музыкантов, умеющих работать в любой стилистике, но большую часть работы взял при этом на себя. Он играет в Tiptoes на безладовой бас-гитаре, фортепьяно, органе, кларнете и трех видах саксофонов, в том числе на своем любимом сопрано-саксофоне, за игру на котором он особенно ценим специалистами. Излишне говорить, что программа альбома состоит полностью из авторской музыки Макса Хайстайна. И слушая легкие, неизменно остро ритмичные, хорошо «ложащиеся на ухо» композиции Хайстайна, лучше понимаешь его музыкальную философию.

Музыку Хайстайна можно назвать фьюжн в режиме «лайт», а можно – интеллектуальным смус-джазом. В любом случае, если ваши музыкальные интересы лежат в этом поле, Tiptoes вас покорит своим позитивным месседжем, высоким уровнем исполнения и композиционной креативностью. Не пропустите его июньский релиз на лейбле Desert Heart!

© & (p) 2021 Desert Heart

11 tks / 42 mins

(Max Highstein – ss, as, ts, cl, p, org, fretless b; Ed Willett – cello; Jeff Pevar – g; John Yoakum – fl; Rusty Crutcher – as, ts (tk 11); Mark Clark – dr, udu, doumbek, congas;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
смус джаз, фьюжн

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