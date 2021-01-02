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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Melbreeze - I Love Paris

02.01.2021

Melbreeze - I Love Paris
В 2019 году я имел удовольствие познакомиться с творчеством живущей в США турецкой вокалистки Мелбриз, послушав и написав рецензию на ее десятый альбом Amethyst. «Имел удовольствие» в данном случае не просто фигура речи, а вполне конкретное ощущение от той работы. Мелбриз – обладательница запоминающегося низковатого голоса, но дело не только в этом. То была программа, составленная из известных стандартов и, благодаря аранжировкам Скотта Кинси, практически каждый из них в исполнении Мелбриз приобрел совершенно новое, «нестандартное» (этот каламбур тут вполне уместен) звучание. А если добавить и большую группу первоклассных инструменталистов, задействованных в проекте… Словом, это имя я запомнил.

Новый альбом Мелбриз I Love Paris выдержан в том же духе. Отличие в том, что на этот раз сама вокалистка стала со-продюсером проекта вместе со своим многолетним партнером, клавишником и аранжировщиком Скоттом Кинси. В остальном испытанный рецепт не изменился. Программу альбома составили хорошо знакомые джазовые и не только стандарты. Назову хотя бы открывающую программу тему Жозефа Козмы Autumn Leaves. А далее – Sentimental Journey, My Fanny Valentine, Yesterdays, Killing Me Softly With His Song…. И каждую песню слушаешь, как совершенно (ну, или почти совершенно) тебе неизвестную. Кинси и Мелбриз позаботились и об эффектном и разнообразном аккомпанементе. Основные записи выполнены секстетом, в который входил и сам Кинси на клавишных. Но практически в каждом треке были приглашены дополнительные музыканты, внесшие в аранжировки новые яркие краски. Среди них я тоже обнаружил немало знакомых имен. Скажем, версию Yesterdays определенно украсила виолончель молодого армянского музыканта Артема Манукяна, в Sentimental Journey хорош саксофон Дуга Уэбба, а в What Lola Wants – гитара израильтянина Йорама Зильберстайна.

Словом, пользуясь кулинарными аллегориями, - добротное блюдо, приготовленное по испытанному фирменному рецепту. Другой вопрос, что порой хочется уловить в этом рецепте нотки чего-то свежего, неиспробованного… Но, как видно, не в этот раз.



© & (p) 2021 Blue Canoe Records

10 tks / 54 mins

(Melbreeze – voc, whistles; Scott Kinsey – keyb; Trilian – b; Tim Hagans – tp; Gergö Borlai, Gary Novak – dr; Brad Dutz – perc, slate marimba, glass marimba, frame drum, paper effects; Josh Smith, Pedro Martins, Yotam Silberstein – g; Doug Webb – ts; Tim Lefebvre – el.b. ac.b; Artyom Manukyan – cello; Hadnen Feraud – el.b; Mer Sal – background voc;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, Венгрия, Израиль, США, Турция
музыкальный стиль
мэйнстрим

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