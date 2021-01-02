Melbreeze - I Love Paris

В 2019 году я имел удовольствие познакомиться с творчеством живущей в США турецкой вокалистки Мелбриз, послушав и написав рецензию на ее десятый альбом Amethyst. «Имел удовольствие» в данном случае не просто фигура речи, а вполне конкретное ощущение от той работы. Мелбриз – обладательница запоминающегося низковатого голоса, но дело не только в этом. То была программа, составленная из известных стандартов и, благодаря аранжировкам Скотта Кинси, практически каждый из них в исполнении Мелбриз приобрел совершенно новое, «нестандартное» (этот каламбур тут вполне уместен) звучание. А если добавить и большую группу первоклассных инструменталистов, задействованных в проекте… Словом, это имя я запомнил.
Новый альбом Мелбриз I Love Paris выдержан в том же духе. Отличие в том, что на этот раз сама вокалистка стала со-продюсером проекта вместе со своим многолетним партнером, клавишником и аранжировщиком Скоттом Кинси. В остальном испытанный рецепт не изменился. Программу альбома составили хорошо знакомые джазовые и не только стандарты. Назову хотя бы открывающую программу тему Жозефа Козмы Autumn Leaves. А далее – Sentimental Journey, My Fanny Valentine, Yesterdays, Killing Me Softly With His Song…. И каждую песню слушаешь, как совершенно (ну, или почти совершенно) тебе неизвестную. Кинси и Мелбриз позаботились и об эффектном и разнообразном аккомпанементе. Основные записи выполнены секстетом, в который входил и сам Кинси на клавишных. Но практически в каждом треке были приглашены дополнительные музыканты, внесшие в аранжировки новые яркие краски. Среди них я тоже обнаружил немало знакомых имен. Скажем, версию Yesterdays определенно украсила виолончель молодого армянского музыканта Артема Манукяна, в Sentimental Journey хорош саксофон Дуга Уэбба, а в What Lola Wants – гитара израильтянина Йорама Зильберстайна.
Словом, пользуясь кулинарными аллегориями, - добротное блюдо, приготовленное по испытанному фирменному рецепту. Другой вопрос, что порой хочется уловить в этом рецепте нотки чего-то свежего, неиспробованного… Но, как видно, не в этот раз.
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