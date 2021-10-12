Roseanna Vitro - Sing a Song of Bird

Нехитрый ребус на обложке альбома – саксофон и птичка - легко разгадает каждый любитель джаза. Да, конечно, речь идет об очередном трибьюте джазовому гению Чарли Паркеру по прозвищу «Птица». Но трибьют этот довольно необычен. Его придумали опытнейшая джазовая певица Роузэнн Витро (сценический стаж более сорока лет) и ее супруг, он же продюсер проекта Пол Уиклиф. Суть его – в вокальной интерпретации популярнейших тем Чарли Паркера. Но Витро сделала этот проект еще более интересным, поделившись этой задачей с тремя другими выдающимися вокалистами. Это Боб Дороу, Шейла Джордан и Мэрион Кауингс. К шести композициям Паркера они сочинили новые тексты.
Альбом Sing a Song of Bird рождался в два этапа. В 2017 году в записи приниали участие ныне покойный Боб Дороу (тогда ему было 94 года и он уже был безнадежно болен) и неувядаемая Джордан, которой тогда было 89 лет (она и сегодня продолжает выступать). Среди аккомпаниаторов отметим Марка Гросса, игравшего на инструменте Паркера – альт-саксофоне. В 2021 году в новых сессиях принял участие Мэрион Кауингс, а также два прекрасных инструменталиста: в «роли Паркера» на сей раз выступил Гэри Барц, а за роялем сидел Алан Бродбент.
Результат: двенадцать треков, классические образчики вокала в стиле боп, великолепные дуэты и сольные партии вокалистов, искрометный скэт, прекрасные инструментальные партии. Кстати, в одном треке Koko/Cherokee вместо вокалистов «поет» саксофон Барца. Ну, а то, как пел Бороу в своем почтенном возрасте и не лучшем состоянии здоровья, вызывает глубочайшее уважение к этому мастеру, кстати, одному из учителей Роузэнн и ее земляку (они оба из Арканзаса). И. конечно, спасибо самой Роузэнн витро – за мастерство и за красивую идею и ее отличное воплощение.
© & (p) 2021 Skyline Records
12 tks / 61 mins
(Session1: Roseanna Vitro, Bob Dorough, Sheila Jordan – voc; Jason Teborek – p; Dean Johnson – b; Mark Gross – as;
Session 2: Roseanna Vitro, Marion Cowings – voc; Gary Bartz – as; Alan Broadbent – p; Dean Johnson – b; Alvester Garnett – dr;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН