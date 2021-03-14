Sarah Jerrom - Dream Logic

Канадская вокалистка и автор собственных песен Сара Джером выпустит в конце мая на Three Pines Records свой новый альбом Dream Logic. Это третий альбом в дискографии Сары. Первый, сборник собственных песен и известных джазовых стандартов Illuminations, она выпустила еще в 2007 году. Ко второму альбому Джером шла десять лет, и The Yeats Project (2017) с песнями на стихи Уильяма Батлера Йейтса привлек к певице благосклонное внимание критиков и слушателей. Вдохновленная успехом, Сара почти сразу начала работу над следующим проектом. Dream Logic рождался в две сессии с годичным интервалом между ними: в апреле 2018 года и апреле 2019 года. Дело в том, что в начале Сара и ее партнеры – гитарист Харли Кард, басист Роб МакБрайд и ударник Джефф Лючиани – предполагали записать только ЕР. Но музыкантам так хорошо работалось вместе, что сотрудничество было решено продолжить. Тогда же, кстати, родилось и название квартета: как оказалось, всем четверым нравится творчество Дэвида Линча. Уже как Dream Logic музыканты собрались через год, на этой сессии Сара Джером не только пела, но и много играла на фортепьяно. Теперь уже полноформатный альбом получил название коллектива: Dream Logic.
Я бы не стал относить альбом к чисто джазовым работам, хотя кое-где Сара лихо поет в технике скэт. Лучше подходит тут определение «кроссовер»: музыка на стыке фолка, джаза и поп-музыки. И музыка качественная! Песни Сары Джером – не пустышки, текст тут значит не меньше, чем музыка. Я особо отметил бы тут замечательную Memorabilia, Accolade Parade, сочиненную Сарой на стихи очень модного последние годы средневекового суфия Руми, окутанную ореолом таинственности Fata Morgana с шикарной партией ударных, посвященную памяти одного из любимцев Сары Кенни Уилера композицию Wheel Remember… Пожалуй, пора остановиться, хотя отметить стоит почти все треки. Весьма достойный альбом, который хочется переслушивать не раз!
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