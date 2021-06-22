Tassos Spiliotopoulos - Solitude

Уругвайский трубач и композитор Хуан Оливера овладевал музыкальными искусствами, как на родине, в Монтевидео, так и в соседней Аргентине, в Буэнос-Айресе, где у него осталось много друзей и соучеников. В своей профессиональной деятельности ...