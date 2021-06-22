Tassos Spiliotopoulos - Solitude

Давний партнер нашего сайта, греческий гитарист Тассос Спилиотопулос немного ошибся в своем письме, сопровождавшем линк к новому релизу. Он написал, что на jazzquad.ru рецензировались два его предыдущих альбома. Нет, Тассос, мы обозревали все три твои ранее изданные работы: Wait For Dusk (2006) и Archipelagos (2010), изданные, когда музыкант жил и работал в Англии, а также In The North (2016), относящийся уже к шведскому периоду жизни Спилиотопулоса (с 2013 года). Так что, рассказывая о новом ЕР Solitude, мы продолжаем традицию полного знакомства с его дискографией.
Краткая история появления этой работы такова. Весной 2020 года, перед самым началом пандемических карантинных мероприятий, Спилиотопулос со своим шведским квартетом гастролировал в Англии. В один из свободных от концертов дней он связался со старыми лондонскими друзьями и многолетними партнерами, басистом Кевином Глазго и израильским ударником Асафом Сиркисом, также хорошо знакомым нашим читателям. Все трое собрались в лондонской студии Eastcote, чтобы записать несколько новых пьес, сочиненных Тассосом. В рамках этой сессии были записаны три композиции. А вот четвертую, Across the Line, трио записывало уже в, к сожалению, ставших привычными в пандемический 2020-й год условиях: каждый писал свою партию у себя дома. Эти-то четыре композиции и составили ЕР Solitude.
В формате трио, с хорошо его знающими партнерами, Спилиотопулос проявил здесь свои лучшие качества прекрасно технически оснащенного, креативного гитариста и бэнд-лидера. Не знаю, согласится ли со мной сам Тассос, но сейчас, через пятнадцать лет после первого знакомства с его творчеством, при все том, что это музыкант с давно сложившимся индивидуальным стилем, его технику игры и композиторское мышление я бы сравнил с Пэтом Мэтини. Особенно, на мой взгляд, это проявилось в такой лирической композиции, как Lost Years. Отточенный звук, великолепная свобода и раскрепощенность в развитии темы, отличное взаимопонимание с партнерами. Стилистически музыку Тассоса я разместил бы где-то между современным джазом и современной музыкой фьюжн, что, думаю, не помешает поклонникам разных направлений оценить его новую работу.
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4 tks / 25 mins
(Tassos Spiliotopoulos – g; Kevin Glasgow – b; Asaf Sirkis – dr;)
Линк предоставил Tassos Spiliotopoulos
Леонид АУСКЕРН