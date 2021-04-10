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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet - Sleeping Beauty

10.04.2021

Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet - Sleeping Beauty
Не могу сказать, что саунд этого альбома похож на «фирменную» продукцию MoonJune Records, но, с другой стороны, этим релизом Леонардо Павкович продолжает другую традицию своего лейбла – продвигать музыку компатриотов основателя MoonJune по бывшей Югославии. Вслед за изданием работ живущего в Каталонии серба Душана Евтовича, живущего в Сербии македонца Васила Хаджиманова и словенца Васко Атанасовского, под логотипом MoonJune Records выходит альбом боснийца Срджана Ивановича.

Уроженец Сараево Срджан – двойной земляк Леонардо (Павкович также родом из Боснии, из города Яйце). Тяжелые времена войны заставили Ивановича, как он с горечью говорит сейчас, менять страны, соседей и жилье гораздо чаше, чем ему бы это хотелось. Свой Blazin’ Quartet барабанщик и композитор Срджан Иванович основал в Амстердаме в 2008 году. С этим ансамблем он выпустил уже три своих авторских альбома. Сейчас Срджан живет в Париже и четвертый альбом с красивым названием Sleeping Beauty («Спящая красота») он записал с абсолютно интернациональным ансамблем, где преимущественно играют балканские соседи боснийца: в нынешний вариант Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet входят греческий трубач Андреас Полизогопулос, итальянский гитарист Федерико Касагранде, болгарский басист Михаил Иванов и сам лидер коллектива за ударными. В двух треках к квартету присоединяется гость, флейтист из Кот д’ Ивуара Мэджик Малик.

Программу альбома составили авторские сочинения Ивановича (одну из пьес он написал совместно с Полизогопулосом), а также две пьесы высоко ценимого Срджаном итальянского мастера музыки для кино Эннио Морриконе: The Man With the Harmonica и A L’aube Du Cinquieme Jour (Gott mit uns). Великолепный мелодист Морриконе не случайно так близок сердцу Ивановича. Его собственная музыка также отличается красотой мелодий, лиричностью, напевностью, неспешным темпом развития. Вы не найдете здесь хорошо знакомой по работам Кустурицы или Бреговича бешеной по темпу балкано-цыганской этники. Иванович работает совсем в ином ключе и легкий отголосок родных Балкан можно услышать разве что в Rue des Balkans. Основным солистом квартета является Андреас Полизогопулос, а голос его трубы часто звучит в контрапункте или диалоге с гитарой Касагранде, в то время как ритм-группа бережно поддерживает пульс каждой пьесы. Музыку Blazin’ Quartet я бы назвал очень нежной и деликатной, словно Иванович с коллегами приглашают нас полюбоваться спящей красотой, не наружая ее покоя…



© & (p) 2021 MoonJune Records

9 tks / 38 mins

(Srdjan Ivanovic – dr, perc; Andreas Polyzogopoulos – tp; Federico Casagrande – g; Mihail Ivanov – b; with Magic Malik – fl;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Болгария, Греция, Италия, Босния и Герцеговина, Кот д'Ивуар
музыкальный стиль
современный джаз

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