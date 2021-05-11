Svetlana Marinchenko Trio - Letters to My Little Girl
11.05.2021
Новая глава в постоянно пополняющейся книге под названием «Российский джаз за рубежом». На сей раз ее вписывает своим дебютным на международной сцене и вторым в дискографии альбомом Letters to My Little Girl пианистка Светлана Маринченко. На родине она училась у такого большого мастера, как Андрей Кондаков, а сейчас учится и работает в Берлине. Для своего нового альбома Светлана выбрала распространнный в джазе формат фортепьянного трио и интернациональный состав участников. На басу в трио играет музыкант из Мюнхена Петер Чудэк, а за ударной установкой сидит представитель израильской диаспоры в Нью-Йорке Офри Нехемия, музыкант уже завоевавший себе имя работами с Авишаи Коэном и Шае Маэстро. В программе из девяти композиций - почти половина треков с вокалом. В них участвуют две очень непохожие друг на друга вокалистки: более близкая к традиционной джазовой манере пения швейцарка Фиона Гронд и монгольского происхождения и фольклорного склада певица Энжи. Команду, работавшую над проектом, дополняет автор саунддизайна Матеус фон Шлиппе.
Светлана составила программу альбома только из собственных композиций. Это добротный современный джаз, изложенный языком, более характерным для европейского, а не американского джаза. Разумеется, в нем жива и джазовая традиция, но Маринченко думает и играет в манере более свободной и достаточно далекой от того, что в Штатах объединяют под понятием «мэйнстрим». Мне же, прослушав альбом, хочется еще и дополнительно разделить его программу на две неравные части. Пьесы с четвертой по девятую тематически очень разные: тут и жесткий драйв Dive, и меланхоличная баллада Morning Alone, в которой Светлана впускает слушателя в мир своих сегодняшних переживаний и эмоций – вокал тут очень уместен, и еще одна лиричная пьеса Michael… Но вот пьесы с первой по третью – это совершенно особый цикл, если хотите, сюита, если хотите, мини-альбом внутри альбома – и ничего подобного мне раньше не встречалось. С невероятной эмоциональной силой, с огромной теплотой, с грустной философичностью, удивительной для такой молодой девушки, Светлана Маринченко путешествует в собственное детство, вспоминает ту девочку, которая навсегда осталась в прошлом, но что-то от нее живет в душе автора музыки и сейчас… Bear Can Dance («Мишка умеет танцевать») - Hide-n-seek («Игра в прятки») - Letters to My Little Girl («Письмо моей маленькой девочке»): для этой триады Светлана нашла и соответствующий язык. В стартовой пьесе он почти академичен, в Hide-n-seek очень точно и вдохновенно и очень по-джазовому «играют в прятки» фортепьяно и ударные, а в титульной композиции голос Фионы Гронд помогает высказать невысказанное музыкой. Очень светлая и грустная музыка!
… На обложке альбома мы словно смотрим в мир вместе со Светланой Маринченко. Перед нами слегка волнующееся у старого полуразрушенного пирса море с неясным горизонтом где-то вдалеке. Там, впереди, будущее. Никто, в том числе и сама Светлана, не знает, каким оно будет. Но европейский дебют пианистки и композитора Светланы Маринченко вселяет в этом смысле самые оптимистичные надежды.
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