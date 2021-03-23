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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Stearica - Golem 202020

23.03.2021

Stearica - Golem 202020
Средневековая еврейская легенда о том, как пражский раввин бен Бецалель вылепил из глины искусственного человека – Голема для выполнения различных работ и защиты общины и оживил его, вложив тому в уста шем или тетраграмматон – четырехбуквенное имя Бога, издавна привлекала людей искусства, в первую очередь литераторов, а потом и кинематографистов. Для меня самым эффектным Големом стал одноименный израильский хоррор-фильм 2018 года, где действие перенесено в Украину времен Хмельниччины. А одним из первых воплощений этой легенды в кино стала немая лента немецкого экспрессиониста Пауля Вегенера 1920 года Der Golem, wie er in die Welt kam («Голем, как он пришел в мир»), где автор выступил в качестве сценариста, режиссера (вместе с Карлом Безе) и исполнителя роли Голема. Эта лента считается классической.

Саундтрек к этому немому фильму впервые прозвучал на одном из итальянских фестивалей в исполнении туринской группы Stearica. В 2014 году была осуществлена запись этого саундтрека, а в 2019 году Stearica несколько обновила ее – к юбилею ленты Вегенера и вот, в марте 2021 года альбом Golem 202020 выходит на небольшом британском лейбле Monotreme Records. С трио Stearica, в которое входят гитарист Франческо Карлуччи, басист Лука Паярди и ударник Давиде Компаньони, наши читатели уже имели возможность познакомиться в 2015 году по альбому Fertile. Тот проект носил ярко выраженный новоджазовый характер. Golem 202020 решен в ином ключе. История Голема, его создания и его бунта рассказана здесь преимущественно средствами прог-рока с большим количеством электронных эффектов и звучаний. Сюита из десяти треков, созданная Stearica, впечатляет. Признаться, я поленился искать на YouTube ленту Вегенера и просто слушал Golem 202020, как самостоятельное произведение. На мой вкус, работа Stearica вышла далеко за рамки обычного саундтрека и вполне способна жить самостоятельной жизнью. Во всяком случае, тем, кто любит прог-рок, она должна понравиться.

© &(p) 2021 Monotreme Records

10 tks / 42 mins

(Francesco Carlucci – g, synth, milltone dr, additional sounds; Davide Compagnoni – dr, wood and metal perc, loops; Luca Paiardi – b, synth, kalimba; with Nazzarena Galassi – voc;)

Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
прог-рок

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