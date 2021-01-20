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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Michaela Steinhauer / Alexey Kruglov / Roman Stolyar - Changes & Choices

20.01.2021

Michaela Steinhauer / Alexey Kruglov / Roman Stolyar - Changes & Choices
Ранее я слушал и рецензировал только один альбом Михаэлы Штайнгауэр – работу Dreaming With Eyes Wide Awake (2017). Но тогда на обложке она была обозначена, как Misha – явное следствие того факта, что Михаэла долго жила, училась и работала в России, играла со многими здешними джазменами. Затем она переехала в Штаты, где и записывался этот альбом. В 2018 году Михаэла вернулась в родную Германию, но в ее новом альбоме Changes & Choices участвуют известные российские джазмены Алексей Круглов и Роман Столяр, да и записывался этот альбом на студии «Мосфильм» в Москве.

К сожалению, мне не довелось услышать ее альбом 2016 года Talks Around Midnight, где на обложке стоят те же имена. С Кругловым и Столяром Михаэла создала общий проект под названием Inside Out, так что можно предположить, что в этом трио царит полное взаимопонимание, а для того, чтобы в этом убедиться стоит послушать Changes & Choices. По вышеупомянутому Dreaming With Eyes Wide Awake я знал Михаэлу, как очень сильную и разноплановую вокалистку, и было очень интересно послушать, как она «уживается» именно с этими партнерами. Москвича Алексея Круглова я считаю лучшим российским саксофонистом по крайней мере последнего десятилетия. Пианист и педагог Роман Столяр, ранее сибиряк (он из Новосибирска), а ныне петербуржец, также прекрасно известен не только на российской, но и на европейской джазовой сцене. Оба они тяготеют к новоджазовому языку, языку свободной импровизации. И оказалось, что и Михаэла прекрасно «говорит» на этом языке. Ее голос, альт-саксофон и фортепьяно отлично дополняют друг друга в любой из восьми авторских композиций Михаэлы Штайнгауэр и одной от Айвори Стоун, составивших программу этого альбома. Особо отмечу такие треки, как She’s Dancing и Nothing New Under The Sun. Михаэла поет, переходит на мелодекламацию, чуть ли не плачет (в том же Nothing New Under The Sun), а саксофон Алексея и фортепьяно Романа чутко реагируют на все нюансы композиции. Впрочем, иногда они и вдвоем «резвятся», устраивая головокружительные диалоги (например, в Why Is She Still Here).

Отдельно надо говорить о текстах песен. Слово «текст» выглядит в данном случае несколько пресноватым. Лучше подойдет здесь высокое слово «поэзия», поэзия женская, где Михаэла в очень эмоциональном ключе говорит именно о женских проблемах, или, скорее, о женском взгляде на мир и то, что в нем происходит. Иногда это взгляд феминистического Экклезиаста (Nothing New Under The Sun), но, в конечном счете, все же оптимистичный (She Smiles). Видимо, не случайно именно данный трек поставлен финальным в импровизационно-поэтической сюите со свободной структурой. И ее стоит услышать!



© 2021

9 tks / 56 mins

(Michaela Steinhauer – voc; Alexey Kruglov – as; Roman Stolyar – p;)

Линк предоставил Paolo Locatelli

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Россия
музыкальный стиль
авангард

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