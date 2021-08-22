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Tanya Dennis - White Sails Blue Skies
22.08.2021
«Белые паруса, голубые небеса» - так звучит название этого альбома – романтика! Увы, большинство из нас смакует эту романтику дома, на диване, с телевизионным пультом в руках, в передачах каналов National Geographic, Diskоvery и им подобных. Не то создательница альбома White Sails Blue Skies Таня Деннис. Она действительно бороздила под парусами просторы Карибского моря, а потом решилась и на более дальнее путешествие на пятидесятифутовой яхте. Штурмовала Таня и альпийские вершины в Европе, а ее муж принадлежит к узкому кругу людей, совершивших в одиночку кругосветное морское путешествие.
Музыка для Тани – занятие наследственное. Ее бабушка, верующая евангелистка, в 50-е годы записывала госпелс на лейбле King, мама, тоже певица, выступала с Джеком Тигарденом. Сама Таня начала выступать профессионально уже в 16 лет. Музыкальная карьера певицы и скрипачки, исполняющей преимущественно песни собственного сочинения, также полна странствий. Тонкости теории джаза и игры на скрипке она изучала в Университете Теннесси в Ноксвилле. Затем какое-то время она училась и выступала в Майами, потом в Сиэттле и, наконец, пустила корни в столице музыки кантри Нэшвилле, Теннесси. Свои первые альбомы Деннис выпустила довольно давно: Waterdance в 1999 году, а Apartment 9 – в 2003-м. Толчком к созданию нового альбома с новыми песнями как раз послужило морское путешествие, давшее Тане свежие впечатления.
К записи альбома она привлекла местных музыкантов ил Нэшвилла, а также специально пригласила из Нью-Йорка короля губной гармоники Хендрика Меркенса. Звучание его инструмента и скрипка Тани заметно разнообразят саунд этого проекта, где царит, в первую очередь, сильный и красивый голос вокалистки. Сама Таня Деннис сочинила семь песен из девяти. Стилистически музыку альбома я отнес бы к кроссовер. Здесь джаз очень тесно переплетается с мотивами кантри, латины, фолк-музыки. Очень эффектно в исполнении Тани Деннис звучит ее Slow Reckless Tango, особый интерес вызывает песня Where You Are, когда узнаешь, что Таня сочинила ее специально для мужа во время его кругосветного путешествия. Ну, а поклонники классического джаза наверняка оценят по достоинству скэт певицы в финальном треке All to Myself.
© & (p) 2021 Paloma Records
9 tks / 40 mins
(Tanya Dennis – voc, vi, prayer bowl, castanets; Jim Ferguson – b; David Martin – nylon string g; Billy Panda, Matt Berry – ac.g; John Richards – ac.g, el.g; Dann Sherill, Noah Huntgate – perc; Scott Halgren – p; Hendrik Meurkens – chromatic harm;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия,
США
музыкальный стиль
кроссовер
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