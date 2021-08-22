Tanya Dennis - White Sails Blue Skies

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Tanya Dennis - White Sails Blue Skies

22.08.2021

Tanya Dennis - White Sails Blue Skies
«Белые паруса, голубые небеса» - так звучит название этого альбома – романтика! Увы, большинство из нас смакует эту романтику дома, на диване, с телевизионным пультом в руках, в передачах каналов National Geographic, Diskоvery и им подобных. Не то создательница альбома White Sails Blue Skies Таня Деннис. Она действительно бороздила под парусами просторы Карибского моря, а потом решилась и на более дальнее путешествие на пятидесятифутовой яхте. Штурмовала Таня и альпийские вершины в Европе, а ее муж принадлежит к узкому кругу людей, совершивших в одиночку кругосветное морское путешествие.

Музыка для Тани – занятие наследственное. Ее бабушка, верующая евангелистка, в 50-е годы записывала госпелс на лейбле King, мама, тоже певица, выступала с Джеком Тигарденом. Сама Таня начала выступать профессионально уже в 16 лет. Музыкальная карьера певицы и скрипачки, исполняющей преимущественно песни собственного сочинения, также полна странствий. Тонкости теории джаза и игры на скрипке она изучала в Университете Теннесси в Ноксвилле. Затем какое-то время она училась и выступала в Майами, потом в Сиэттле и, наконец, пустила корни в столице музыки кантри Нэшвилле, Теннесси. Свои первые альбомы Деннис выпустила довольно давно: Waterdance в 1999 году, а Apartment 9 – в 2003-м. Толчком к созданию нового альбома с новыми песнями как раз послужило морское путешествие, давшее Тане свежие впечатления.

К записи альбома она привлекла местных музыкантов ил Нэшвилла, а также специально пригласила из Нью-Йорка короля губной гармоники Хендрика Меркенса. Звучание его инструмента и скрипка Тани заметно разнообразят саунд этого проекта, где царит, в первую очередь, сильный и красивый голос вокалистки. Сама Таня Деннис сочинила семь песен из девяти. Стилистически музыку альбома я отнес бы к кроссовер. Здесь джаз очень тесно переплетается с мотивами кантри, латины, фолк-музыки. Очень эффектно в исполнении Тани Деннис звучит ее Slow Reckless Tango, особый интерес вызывает песня Where You Are, когда узнаешь, что Таня сочинила ее специально для мужа во время его кругосветного путешествия. Ну, а поклонники классического джаза наверняка оценят по достоинству скэт певицы в финальном треке All to Myself.

© & (p) 2021 Paloma Records

9 tks / 40 mins

(Tanya Dennis – voc, vi, prayer bowl, castanets; Jim Ferguson – b; David Martin – nylon string g; Billy Panda, Matt Berry – ac.g; John Richards – ac.g, el.g; Dann Sherill, Noah Huntgate – perc; Scott Halgren – p; Hendrik Meurkens – chromatic harm;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
кроссовер

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Diego Baliardo & The Gypsy Evolution - Este Ritmo

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Испания, Франция
  • музыкальный стиль: цыганский джаз
Сознаюсь, и для меня было неожиданностью узнать, что крупнейшим музыкальным экспортом из Франции были не великие шансонье Эдит Пиаф и Шарль Азнавур, не рок-н-рольщик Джонни Холидей и не сладкоголосый Джо Дассен, а ансамбль Gipsy Kings, ...
подробнее
04.04.2021

Dogs Bite Back - Back? Forward!

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард
А вы говорите – ноты. Какие могут быть ноты, когда речь идет о свободной импровизации! Хорошо, если трое участников этого проекта хотя бы в общих чертах предварительно обговорили план на каждую пьесу, а, возможно, все это рождалось ...
подробнее
10.06.2021

Doug MacDonald Duo - Toluca Lake Jazz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень опытный и известный гитарист Дуг МакДональд родился в Филадельфии, часть своей карьеры провел на Гавайях и в Лас-Вегасе, а в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Дуг ассистировал многим известным музыкантам на ...
подробнее
21.02.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com