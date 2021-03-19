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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Steve Gadd Band - At Blue Note Tokyo

19.03.2021

Steve Gadd Band - At Blue Note Tokyo
Несмотря на широкую известность и полувековую карьеру в джазе, Стива Гэдда не назовешь классическим джазовым барабанщиком. Ему не очень близок, так называемый straight ahead jazz. Видимо, дело в том, что Гэдд пришел в джаз по большому счету в 70-е годы, во времена расцвета музыки фьюжн. Он работал в те годы с Чиком Кориа (в составе Return To Forever), Чаком Манджоне, Элом Ди Меолой, и привязанность к такого рода стилистике сохранил и в дальнейшем. Кроме того, Гэдд много и с удовольствием играл и записывался с людьми, вообще не связанными с джазом: в первую очередь с Полом Саймоном, а также с Полом МакКартни, Джо Кокером, Эриком Клэптоном, Steely Dan и так далее.

В 2018 году Стив со своим новым коллективом Steve Gadd Band выпустил альбом, названный просто именем ансамбля. Проект этот оказался очень удачным и принес Гэдду премию Грэмми. Представляемый ныне At Blue Note Tokyo – концертный альбом, записанный в конце декабря 2019 года в Японии во время концертного тура Steve Gadd Band. В эту поездку вместе со Стивом отправились ветераны его коллектива – трубач Уолт Фаулер и басист Джимми Джонсон, новичок – клавишник Кевин Хейс, а так как постоянный член ансамбля, гитарист Майкл Ландау не смог участвовать в туре, то в Японию отправился другой гитарист, старый знакомый Стива Дэвид Спиноцца. Выступление коллектива в токийском клубе Blue Note и предстоит посмаковать слушателям альбома, который будет издан в начале апреля на BFM Jazz.

ГРУВ, именно так, большими буквами, царит здесь с первой до последней минуты программы. Steve Gadd Band играет остроритмичную музыку, которая, конечно, отличается от фьюжн 70-х, но явно находится с этим стилем в близком родстве. Большинство треков программы сочинили музыканты коллектива, а два кавера отлично вписываются в общую стилистику. В одном случае это новая аранжировка хита Crusaders Way Back Home с отличными партиями Фаулера и Спиноццы, в финале превращающаяся в залихватский рок-н-ролл. В другом - Watching the River Flow Дилана, котрую Гэдд очень любит и часто исполняет. В «роли» Дилана (в смысле вокала) здесь выступает Кевин Хэйс. Он же поет и в собственной композиции Walk with Me. Сам маэстро Стив практически не солирует. Как объясняет этот факт он сам, ему достаточно с удовольствием слушать игру своих парней. Ну, а уж свои непосредственные обязанности за ударными 75-летний маэстро выполняет по-прежнему образцово. Убедитесь сами!



© & (p) 2021 BFM Jazz

9 tks / 60 mins

(Steve Gadd – dr; David Spinozza – g; Jimmy Johnson – b; Kevin Hays – keyb, voc; Walt Fowler – tp;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

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