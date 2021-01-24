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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Shijin - Theory of Everything

24.01.2021

Shijin - Theory of Everything
Конечно, ансамбль под названием Shijin не может не быть квартетом. Ведь «шицзин» - одно из основополагающих понятий древней китайской философии - стражи четырех сторон света: черная черепаха (символы: север, зима и вода), белый тигр (символы: запад, осень и металл), красный феникс (символы: юг, лето, огонь) и синий (зеленый) дракон (символы: восток, весна и дерево). Все в мире – плод взаимодействия этих сил, и, наверное, поэтому, свой второй альбом квартет Shijin назвал Theory of Everything («Теория всего»).

Лидером и продюсером квартета является французский басист Лоран Давид, парижанин, ныне живущий в Бруклине. Он – участник многих проектов, выступавший с Жаком Шварц-Бартом, Нгуен Ле, Ибрахимом Маалуфом, Дидье Локвудом, основатель лейбла Alter-Nativ, на котором был издан ряд его альбомов. Ударник Стефан Галлан родом из Бельгии. Он работал с Джо Завинулом, Джо Ловано, Тутсом Тиллемансом, многими мастерами world music, включая вышеупомянутого Маалуфа, имеет на своем счету два сольных альбома. Его тезка, французский саксофонист Стефан Гийом, выпустил пять автоских альбомов. В 2009 году был удостоен премий Джанго Рейнхардта от французской Академии джаза, как лучший джазмен страны и за лучший джазовый альбом года Windmills Chronicles. Пианист квартета Малкольм Брафф – бразилец, родом из Рио, участник многих проектов, в том числе под своим именем, а помимо джаза увлекается разработкой настольных игр.

Эти четверо музыкантов объединились под названием Shijin и выпустили дебютный альбом в 2018 году. Затем ансамбль провел несколько концертных туров по Европе, США и Индии, после чего приступил к работе над Theory of Everything. И сделан этот альбом вполне в духе названия квартета. В музыке Shijin переплетаются акустика и электроника, импровизация и заранее сочиненные темы. Каждая из восьми пьес альбома сначала возникала в виде дуэта, к которому затем присоединялись два других члена ансамбля. Словно из базовых кирпичиков, жонглируя гармониями, мелодиями и ритмами, музыканты составляли новые композиции. Здесь используется любая стистика, о которой музыканты думают меньше всего. Правда, по результату музыка Shijin, наверное, ближе всего к новому джазу. Слушается альбом на одном дыхании, свежо, оригинально, интересно. Рекомендую!



© 2021

8 tks / 44 mins

(Laurent David – el.b; Stephane Guillaume – ts, ss, fl, bass cl; Malcolm Braff – p, Rhodes, CP-70; Stephane Galland – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Бразилия, Франция
музыкальный стиль
современный джаз

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